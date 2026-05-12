Un mix di motori, musica e sana convivialità che ha conquistato i numerosi partecipanti. Tappa anche alla Villa della Gioia voluta da Natuzza Evolo, dove si è tenuta la benedizione dei caschi

Adrenalina pura alla prima edizione del “Motogiro miletese”. Per l’occasione nella cittadina normanna sono giunti circa 400 centauri provenienti da ogni dove e a bordo di ogni tipo di moto, dalle Standard alle Cruiser, dalle Sportive alle Naked, dalle Touring alle Adventure e alle immancabili Classiche. Una vera e propria invasione all’insegna dei “cavalli” e del rombo dei motori. Fulcro della manifestazione, promossa dal gruppo “Giri in moto” in sinergia con Amministrazione comunale, locale Pro Loco e Cooperativa sociale “Atena servizi”, lo splendido scenario del parco urbano intitolato al piccolo Nicholas Green, il ragazzo americano ucciso anni fa nel corso di una rapina sulle strade del Vibonese. La manifestazione ha preso il via di prima mattina con l’accoglienza e la procedura delle iscrizioni, “condita” da una ricca colazione offerta ai partecipanti dal gruppo “Giri in moto”.

Subito dopo nella stessa area verde attrezzata sono stati proposti degli intrattenimenti vari con musica curata da “Animazione eventi 2.0 DJ Rinaldo”, a cui ha fatto seguito lo spettacolo “Sexy moto wash”. Alle 11.30, il momento cardine della manifestazione, il classico taglio del nastro e la conseguente partenza in corteo del tour panoramico-culturale di circa 30 chilometri che, dopo un passaggio obbligato per le vie del centro storico di Mileto, ha toccato le frazioni di Comparni, San Giovanni e Paravati e i comuni limitrofi di San Costantino e Francica. Due le tappe prima del ritorno nella cittadina normanna, nello stesso parco Nicholas Green. La prima nella Villa della Gioia della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” di Paravati, luogo simbolo del carisma della Serva di Dio Natuzza Evolo, in cui i partecipanti hanno potuto dare spazio a momenti di spiritualità e ricevere la significativa benedizione dei caschi. La seconda a Francica. Qui, in piazza Sant’Antonio, ai centauri è stato offerto un aperitivo conviviale da parte della locale Pro Loco, in collaborazione con l’Oleificio Nazzareno Mondella.

La prima edizione del “Motogiro miletese” è proseguita nel pomeriggio con la fase delle premiazioni, la consegna dei gadget ai numerosi partecipanti, l’esibizione di ballo delle allieve della Palestra Mangone e lo spettacolo di Sexy strip. A chiudere nel migliore dei modi la giornata all’insegna dei motori e del salutare vivere insieme ci ha pensato in serata il bravo cantautore di musica popolare Antonio Cocciolo, artefice di un apprezzato concerto. Piena la soddisfazione del gruppo di volontari “Giri in moto”, coordinato da Francesco Dipietra, che, con passione e impegno e in sinergia con gli altri enti coinvolti, ha lavorato per mesi nell’organizzazione della primo “Motogiro miletese”. Tant’è che la mente dei componenti della locale realtà associativa è già proiettata al prossimo anno, alla seconda edizione della kermesse.