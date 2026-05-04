La 5ªA dell’istituto vibonese tra le cinque classi calabresi che si contendono vittoria e finale nazionale a bordo di una nave Grimaldi Lines diretta a Barcellona. L’assessore al Lavoro Giovanni Calabrese: «La Calabria non sia più una terra da cui fuggire»

Dopo la fase formativa partita lo scorso novembre con incontri nelle scuole superiori calabresi guidati dai Centri per l’Impiego e il successivo tour delle semifinali provinciali che si sono susseguite nei teatri delle cinque province calabresi, coinvolgendo circa diecimila studenti in una gara a quiz multimediali, il progetto Mirai Job Game – promosso dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive della Regione Calabria, con Fortunato Varone alla guida, finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 per la Calabria e cofinanziato dall’Unione Europea – si avvia verso la finale regionale.

La competizione, ideata per stimolare competenze digitali, orientamento, conoscenza del mondo del lavoro, ma anche per sensibilizzare sui temi della sicurezza stradale grazie a un importante partner come Inail Calabria, per le cinque classi finaliste prosegue a bordo di una nave Grimaldi Lines, con destinazione Barcellona e Catalogna. A contendersi la vittoria della finale regionale, durante il Mirai Cruise, un viaggio-evento che si terrà dal 6 all’11 maggio, saranno la 4ª agraria dell’IIS “Leonardo Da Vinci” di San Giovanni in Fiore, la 5ª I del Polo Tecnico Professionale “G. Marconi” di Siderno, la 5ª A dell’ITI “Achille Russo” di Nicotera, la 5ª C del Liceo Scienze Umane “G.V. Gravina” di Crotone e la 5ª A del Liceo Scientifico “G. Galilei” di Lamezia Terme.

Un’esperienza immersiva che unirà formazione, confronto e crescita personale, offrendo agli studenti un’occasione unica di apprendimento al di fuori dell’ambiente scolastico tradizionale.

Il team vincitore conquisterà l’accesso diretto alla Finale Nazionale dell’High School Game 2026, in programma a Civitavecchia il 17 e 18 maggio, evento conclusivo del concorso nazionale organizzato da Planet Multimedia.

Pienamente soddisfatto l’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Calabria, Giovanni Calabrese, che evidenzia il valore strategico del progetto che rappresenta un pilastro fondamentale per connettere il mondo della scuola a quello dell'occupazione reale.

«Mirai rappresenta una sfida vinta per la nostra regione. Coinvolgere diecimila studenti significa aver dato una bussola concreta a una fetta enorme della nostra futura forza lavoro. Come Assessorato al Lavoro, il nostro obiettivo non è solo formare i giovani, ma fare in modo che le competenze acquisite siano immediatamente spendibili nelle aziende che operano sul territorio», dichiara sottolineando come questo progetto ha permesso di abbattere le distanze tra banchi di scuola e realtà produttiva, con l’attenzione volta ai profili tecnologici e innovativi che il mercato oggi richiede a gran voce.

Nel rivolgere un augurio agli studenti finalisti, protagonisti di questa esperienza formativa che guarda al futuro, Calabrese conclude: «Stiamo lavorando affinché la Calabria non sia più una terra da cui fuggire, ma un luogo dove i talenti possono germogliare e restare, grazie a percorsi di orientamento moderni e a un sistema di politiche attive finalmente all'altezza delle aspettative dei nostri ragazzi».