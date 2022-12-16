La finalità dell’iniziativa è quella di esaltare l’importanza del sano rapporto tra uomo e ambiente

Dal 22 dicembre fino al 4 gennaio 2023, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana nel centro visite “Villa Vittoria” a Mongiana, visto il ragguardevole successo dell’anno scorso, ripropone “Gli Antichi mestieri per la tutela e la valorizzazione delle Riserve Naturali Biogenetiche Cropani Micone e Marchesale”. Il Reparto ha predisposto, per le festività natalizie, delle aperture straordinarie, con lo scopo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione degli “Antichi Mestieri”.

La finalità dell’iniziativa è quella di esaltare l’importanza e l’operato

dell’uomo nella tutela della Biodiversità ed evidenziare il sano rapporto

tra uomo e ambiente. Le attività verranno rappresentate dal personale qualificato “Oti” del Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana che, oggi, come nel passato, presenteranno il mestiere d’arte frutto del talento, dell’applicazione, della fatica e della dedizione.

Si potranno ammirare: i falegnami, i fabbri, gli scalpellini, i muratori, gli

aggiustatori meccanici, i pittori, i vivaisti e i giardinieri che esporranno le

loro migliori tecniche professionali per la produzione di beni e servizi tesi

alla conservazione e all’accrescimento del livello di Biodiversità.

Le giornate di apertura saranno le seguenti: 22, 23, 30 dicembre 2022 e 4 gennaio 2023 dalle ore 9 alle 21.

LEGGI ANCHE : Donato dal Comune di Mongiana l’albero di Natale di Catanzaro