Padre Umberto Muratore è stato uno degli studiosi più rappresentativi del pensiero del beato Antonio Rosmini. Era amico personale dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga

Deceduto alla soglia degli 80 anni il rosminiano padre Umberto Muratore, nativo del Vibonese e precisamente di Acquaro. Si tratta di uno degli studiosi più rappresentativi del pensiero del beato Antonio Rosmini. Per 37 anni è stato il direttore del Centro internazionale di studi Rosminiani di Stresa, incarico che aveva lasciato all’inizio di settembre. Era laureato in filosofia. In anni recenti all’attività di studioso ha affiancato quella di divulgatore con programmi a Radio Maria. Era amico dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga.Appresa la notizia della scomparsa, il sindaco di Acquaro Giuseppe Barilaro ha espresso a nome dell’amministrazione comunale le più sentite condoglianze ai familiari.

LEGGI ANCHE: Morte ex sindaco di Roma Signorello, funerali a San Nicola da Crissa

Morto Franco Frattini, decise su scioglimento Comune Tropea