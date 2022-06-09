Obiettivi del progetto, a cui hanno partecipato più di venti ragazzi, la promozione dell’imprenditorialità giovanile, l’autoimpiego e l’innovazione nel campo aziendale, anche attraverso l'ascolto di diversi imprenditori locali

Si è concluso il pon “Green Economy”, che ha visto coinvolti oltre venti fra ragazze e ragazzi dell’istituto tecnico Nautico di Pizzo. Il progetto ha perseguito l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità giovanile, l’autoimpiego e l’innovazione nel campo aziendale.



Alla fine del percorso, gli studenti partecipanti hanno realizzato il “business plan” delle loro idee imprenditoriali, ossia hanno pianificato una loro idea di business. Quindi si sono confrontati con giovani imprenditori di Pizzo e dintorni. Hanno infatti potuto ascoltare il racconto delle esperienze dei giovani imprenditori alla base dei loro successi e soprattutto delle sfide che, quotidianamente, un impresario deve affrontare. «Agli imprenditori che hanno voluto collaborare con i corsisti del progetto – afferma il docente Francesco Primerano – vanno i dovuti ringraziamenti per l’attenzione e la sensibilità mostrata nei confronti dei nostri ragazzi». Gli organizzatori del Pon auspicano dunque che «gli obiettivi del progetto siano stati raggiunti e che gli studenti del Nautico possano realizzare l’idea imprenditoriale proposta durante il corso, in un territorio che ha tanto bisogno di voglia di fare, di innovazione e passione per il proprio lavoro».