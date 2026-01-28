Il lussuoso panfilo TM Blue One, di 46 metri, è tra i beni appartenuti al celebre stilista recentemente scomparso. A spartirseli saranno in 5, tra cui il compagno Bruce Hoeksema che qualche anno fa fu avvistato mentre passeggiava in via Emilia

Le borse con marchio Vbh, realizzate con pellami pregiati, arrivano ancora oggi a costare fino a 14mila euro. Il designer e proprietario del marchio era Vernon Bruce Hoeksema, americano, ex modello, compagno di Valentino Garavani e figura centrale anche sul piano manageriale. Valentino è morto senza discendenti né ascendenti diretti. La successione si concentra quindi su cinque figure, fra cui spicca quella di Bruce Hoeksema, 68 anni, compagno dello stilista scomparso.

I beni principali dell’asse ereditario sono quelli immobiliari: la villa romana di oltre trenta stanze, il castello di Wideville in Francia, la casa in Toscana e lo chalet a Gstaad. Fra le opere d’arte, anche dipinti attribuiti a Picasso. Infine lo yacht, il “TM Blue One”, 46 metri. Il suo mantenimento costa oltre un milione di euro l’anno e il valore stimato è di 12,4 milioni di euro. Nel corso degli anni è stato location di eventi esclusivi e ha navigato lungo le rotte più affascinanti del Mediterraneo toccando località particolarmente care a Valentino, tra cui Vibo Marina, porto frequentato abitualmente dall’“imperatore” della moda.

Lo yacht è talmente rappresentativo che l’enciclopedia online Wikipedia lo ha scelto per illustrare la parola “panfilo”. A settembre 2022 la barca di Valentino sostò per diversi giorni nel mare vibonese. Non è chiaro se a bordo vi fosse anche lo stilista, ma certamente era presente il suo compagno Bruce Hoeksema, fotografato mentre passeggia in via Emilia con il carlino, al quale lo stilista era molto affezionato.