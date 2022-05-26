Previsto un collegamento con i paesi partner del progetto Erasmus “Games for Active Learning”, nonché la messa a dimora dell’Albero di Falcone

L’istituto comprensivo “Antonio Pagano” di Nicotera ha organizzato per domani, 27 maggio, la Giornata Europea: sarà effettuato un collegamento con i paesi partner del Progetto Erasmus “Games for Active Learning” (ossia “Giochi per l’apprendimento attivo”). L’evento sarà alle ore 10:00 nel cortile del plesso centrale. Previsti i saluti di Giuseppe Sangeniti (dirigente scolastico dell’istituto), di Giuseppe Marasco (sindaco di Nicotera) e di Giuseppe Dato (sindaco di Joppolo). Interverranno Laura Ferrara, parlamentare europeo e membro della Commissione per le Libertà civili, la giustizia e gli affari interni, Antonio Miceli, funzionario della Commissione Europea Olaf, Flavien Deltort, assistente parlamentare e membro del Parlamento Europeo. Nel corso della giornata sarà messo a dimora l’Albero della legalità del giudice Giovanni Falcone, a cura dei carabinieri del reparto Biodiversità di Mongiana.