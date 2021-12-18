Terza edizione della "Giornata della natalità": l'amministrazione comunale ha consegnato a mamme e papà degli attestati-ricordo: «Grazie per il dono che avete fatto alla città»

Si è svolta questa sera, nella sala consiliare del comune di Nicotera, la terza edizione della Giornata della natalità. A fare gli onori di casa, l’assessore alle politiche sociali Lorella De Stefano che ha accolto le famiglie nicoteresi – 49 per la precisione – che quest’anno hanno avuto un bambino o una bambina, consegnando loro un attestato. Presenti anche i parroci don Francesco Vardè e don Saverio Callisti. È stato lo stesso assessore, nel suo intervento, a spiegare ancora una volta il senso dell’iniziativa che è quella «di esprimere un apprezzamento verso le giovani coppie per questo dono meraviglioso, che è anche un atto di speranza e di fede verso la città in cui avete scelto di rimanere e di vivere la vostra esistenza». [Continua in basso]

«Quest’anno – ha aggiunto De Stefano – le nascite in Italia, hanno fatto registrare un nuovo record negativo e le tendenze per gli anni a venire e non lasciano, al momento, ben sperare. Ciò ci consegna il quadro desolante di una nazione che invecchia sempre di più e dove invece le culle rimangono vuote. I bambini, non solo portano amore e gioia in una coppia, ma sono il naturale prolungamento di noi stessi: crescendo, questi pargoli, saranno poi gli studenti delle nostre scuole, e poi, quando saranno ancora più adulti, i cittadini e coloro che lavorando, faranno circolare l’economia e sosterranno il peso e saranno il sostegno per i loro genitori che nel frattempo, come natura vuole, saranno invecchiati».

I quarantanove bambini nati nel 2021 a Nicotera sono un dono, ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali: «Ha detto giustamente qualcuno che è una comunità racchiude in se due elementi, preziosi e insostituibili: il proprio territorio e la propria popolazione ed entrambi, seppur con azioni e politiche diverse, vanno assolutamente tutelati, soprattutto alla luce della crisi demografica che ha investito anche il nostro territorio. Questi quarantanove nuovi bambini e nuove bambine che sono nati sul territorio comunale, in questa che ormai una battaglia per la vita e la sopravvivenza della nostra bella e antica cittadina, rappresentano dunque un autentico dono del cielo, soprattutto in un anno in cui la popolazione della città, ha subito purtroppo un nuovo drastico calo. E anche se, purtroppo, la situazione finanziaria dell’ente non consente aiuti diretta alle vostre famiglie – ha concluso lo stesso assessore – cercheremo di operare sempre al meglio per rendere la nostra amata città sempre più accogliente e vivibile perché il sostegno alle famiglie passa anche da tante altre cose: dall’avere scuole più sicure e accoglienti, alla presenza di strutture ricreative e sportive, dalla realizzazione di momenti educativi, formativi e culturali, alla creazione di aree di aggregazione e di svago, tanto per fare degli esempi».