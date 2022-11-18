La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del Comune. Laureato in Pedagogia, per oltre quarant'anni si dedicò all'insegnamento e alle ricerche sulla storia locale

Nicotera in lutto per la morte di uno dei suoi figli più illustri, Pasquale Barbalace, che si è spento ieri nell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Insegnante e studioso della storia della cittadina costiera, ne è stato sindaco dal 1965 al 1970. L’attuale amministrazione comunale, esprimendo il proprio cordoglio, ha informato i cittadini che chiunque volesse porgere un ultimo saluto al professore Barbalace potrà farlo nella camera ardente allestita nella sala consiliare di palazzo Convento, dalle ore 16 alle 19. I funerali avranno poi luogo domani, 19 novembre, alle ore 11 nella chiesa di San Francesco.



Dopo la laurea in Pedagogia, Barbalace si dedicò per oltre quarant’anni all’insegnamento alle scuole elementari e inoltre all’attività di ricerca. Diverse le sue pubblicazioni – libri e articoli -, su argomenti riguardanti la storia di Nicotera, l’etnologia, il folklore, la cultura. A lui si deve la riscoperta dello studio dei sette Paesi di Ancel Keys, che sancì il ruolo centrale di Nicotera nell’affermazione della cosiddetta Dieta mediterranea. La sua ultima pubblicazione è il libro “Nicotera dagli albori al XX secolo”, del 2019, che ripercorre tutta la storia della cittadina.

Barbalace è anche stato presidente diocesano e consigliere provinciale delle Acli (dal 1956 al ’60) e inoltre coordinatore dell’Osservatorio della Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera (dal 2002 al 2014).

