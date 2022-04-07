Verranno installate due videocamere che riprenderanno h24 dall'affaccio del santuario la vista mozzafiato sulle isole Eolie e la Sicilia

A Nicotera, tra poche settimane, saranno installate due skyline webcams (ossia delle videocamere che riprendono in diretta giornalmente) nel santuario della Madonna della Scala, noto luogo di culto della zona, che affaccia su una vista mozzafiato. Dall’affaccio della chiesa, infatti, si possono ammirare vari paesaggi, tra cui il golfo di Gioia Tauro, le Isole Eolie con lo Stromboli fumante, la Sicilia e l’Etna. Ecco perché le telecamere inquadreranno, h24 live, lo splendido litorale di Nicotera Marina e lo Stromboli.



Come spiega l’amministrazione comunale, «la telecamera è stata richiesta dai tanti cittadini nicoteresi che non sono più residenti nella loro città natia, al fine di poter gustare, seppur da lontano, i tramonti di Nicotera». Un modo, questo, per restare – sia pur virtualmente – sempre vicini alla propria terra ed ai suoi splendidi panorami.