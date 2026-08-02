Un’attesa durata a lungo (oltre più di un anno) sta per giungere al termine. La comunità di Nicotera Marina si appresta a vivere un momento dall’alto valore spirituale e sociale, lunedì 3 agosto 2026, la chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione riaprirà ufficialmente le proprie porte al culto dopo un attento e importante intervento di restauro che ha restituito splendore all’edificio sacro e al territorio. Per i residenti non si tratta di un semplice evento del calendario liturgico, ma di un momento dal profondo significato identitario. La chiesa, da sempre punto di riferimento spirituale e sociale per gli abitanti e visitatori, torna così fruibile in tutta la sua bellezza, pronta ad accogliere nuovamente i fedeli per le celebrazioni liturgiche e i momenti di preghiera comunitaria.

Un restauro tra tutela e valorizzazione

I dettagli dell’intervento conservativo verranno resi noti alla cittadinanza a partire dalle ore 18.30, durante un incontro pubblico dedicato alla presentazione dei lavori di restauro. Sarà l’occasione per illustrare i particolari delle fasi operative, le scelte conservative e le sfide tecniche affrontate per preservare e valorizzare la struttura. All’incontro prenderanno parte figure chiave che hanno monitorato ogni fase del cantiere: l’architetto Laura Messina, responsabile unico del procedimento (RUP) per la soprintendenza; l’architetto Rita Cicero, direttore dei lavori; l’architetto Giuseppe Lo Schiavo, direttore operativo; e il rappresentante dell’impresa esecutrice Mirabelli Mariano. Questa sinergia ha permesso di portare a termine un lavoro accurato, capace di coniugare la tutela del bene storico con la sicurezza e le funzionalità necessarie accogliere i fedeli.

La celebrazione liturgica con il Vescovo

A seguire, la giornata entrerà nel vivo della dimensione spirituale. Alle ore 19:00, si terrà la santa messa solenne, che segnerà il momento ufficiale della riapertura al culto. La funzione liturgica sarà presieduta dal vescovo della diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea, Monsignor Attilio Nostro, la cui presenza sottolinea la rilevanza dell’avvenimento per l’intero territorio diocesano.

«Custodire la nostra fede, la nostra storia, il nostro futuro»

Il rientro della comunità all’interno della propria chiesa parrocchiale viene accompagnato da un messaggio guida emblematico scelto per l’occasione: «Insieme per custodire la nostra fede, la nostra storia, il nostro futuro». In queste parole si racchiude il senso profondo dell’opera di restituzione, dal momento che l’edificio sacro non è inteso solo come uno spazio in cui celebrare i sacramenti, ma come un “faro” che custodisce la memoria collettiva di Nicotera Marina e si proietta verso le generazioni future, un luogo che continua però a raccontare il passato e le radici del paese. Con la riapertura del 3 agosto, la comunità torna a vivere appieno il proprio centro propulsore, pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia.