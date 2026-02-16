Le vie di Nicotera si preparano a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per il Carnevale nicoterese 2026, in programma sabato 21 febbraio alle ore 15.00. L’iniziativa, promossa dall’associazione dei commercianti AssoComNicotera, promette una giornata all’insegna dell’allegria, della tradizione e dello spettacolo.

«Invitiamo tutta la cittadinanza e i visitatori dei paesi limitrofi a partecipare – afferma il presidente Giuseppe Carano – il nostro obiettivo è creare un momento di aggregazione che valorizzi il territorio e regali un sorriso a grandi e piccini».

Il programma prevede sfilate di carri allegorici che animeranno il centro cittadino, una parata Disney dedicata ai più piccoli, performance mozzafiato di artisti di strada tra sputafuoco e trampolieri, e la presenza dei Giganti, simbolo della tradizione locale.

L’appuntamento è fissato nel cuore di Nicotera, con l’invito ai cittadini di partecipare in maschera per rendere la festa ancora più speciale e colorata.