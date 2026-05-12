Alla sede Inps di Vibo Valentia sono state inaugurate la nuova sala d’attesa per bambini con disabilità denominata “I Colori delle Emozioni” e l’area allattamento “Cipì”, iniziative nate dalla collaborazione tra il Soroptimist Club di Lamezia Terme e l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione regionale Calabria.

L’iniziativa è stata presentata alla presenza delle autorità locali e regionali con l’obiettivo di rendere gli spazi dell’istituto più accoglienti e vicini alle esigenze delle famiglie, in particolare di quelle con bambini e persone fragili.

Ad aprire gli interventi è stato il direttore regionale Inps Calabria Giuseppe Greco, che ha ripercorso le tappe del progetto e ribadito l’impegno dell’istituto verso un processo di umanizzazione delle sedi. «L’Inps che vogliamo e per cui lavoriamo ogni giorno – ha sottolineato Greco – è un istituto che sa ascoltare e che non si limita all’erogazione di servizi burocratici, ma si fa carico della dimensione umana del cittadino. Essere vicini alla gente significa oggi abbattere le barriere tra pubblica amministrazione e utenza, trasformando le nostre sedi in luoghi di accoglienza e supporto concreto».

Una linea condivisa anche da Antonella Cardamone, direttore provinciale Inps di Vibo Valentia, che ha seguito la realizzazione del progetto affinché rispondesse alle necessità dell’utenza.

A illustrare il progetto è stata Luigina Pileggi, presidente del Soroptimist Club di Lamezia Terme, che ha ricordato come questa sia la seconda sala d’attesa realizzata dal club dopo quella già attiva a Lamezia Terme. Pileggi ha evidenziato il valore dello spazio dedicato alle famiglie e alle mamme caregiver, spesso impegnate nell’assistenza in condizioni di solitudine, sottolineando l’importanza di offrire un ambiente sereno e protetto durante il tempo dell’attesa.

Sul significato dell’iniziativa si è soffermata anche Lucia Greco, dirigente medico legale dell’Inps di Vibo Valentia e socia Soroptimist, che ha avuto l’idea di realizzare queste aree per i bambini. «Questa sala è il segno tangibile di un nuovo patto sociale: vogliamo che ogni persona che entra nei nostri uffici si senta accolta con dignità e rispetto, trovando un ambiente che riconosca il valore immenso del suo impegno familiare e civile».

Antonio Crisafulli, viceprefetto aggiunto, ha portato il saluto istituzionale evidenziando la collaborazione tra associazionismo e istituzioni. A seguire è intervenuta Loredana Pileggi, vicesindaco di Vibo Valentia, che ha ribadito la vicinanza dell’amministrazione comunale a progetti orientati al miglioramento della qualità della vita.

Vincenzo Natale, presidente dell’Ordine dei Medici, ha sottolineato il legame tra ambienti confortevoli e benessere psicologico nell’ambito delle prestazioni assistenziali. Vittorio Sestito, commissario dell’Asp, ha invece richiamato l’importanza della collaborazione tra enti per migliorare l’impatto dei servizi pubblici sulla salute dei cittadini.

Nicola Tarantino, coordinatore regionale medico legale, ha ringraziato il Soroptimist per la sensibilità dimostrata, affermando che «I Colori delle Emozioni» rappresenta un modello replicabile, in cui il colore e l’armonia diventano strumenti di supporto per chi accede agli uffici dell’istituto.

Rinaldo Tedesco, presidente del comitato provinciale Inps, ha spiegato come la sala contribuirà a migliorare l’esperienza degli utenti durante le procedure di accertamento. Presente anche Lorenza Scrugli, assessore alle Politiche Sociali, che ha definito la sala un segno di attenzione verso le persone impegnate nella cura dei più fragili.

Il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, ha impartito la benedizione degli spazi, sottolineando come la qualità e la bellezza degli ambienti rappresentino una forma di rispetto verso il prossimo.

La sala d’attesa per bambini “I Colori delle Emozioni” nasce nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso novembre tra il Soroptimist Club di Lamezia Terme e l’Inps – Direzione regionale Calabria, rappresentato dal direttore Giuseppe Greco, finalizzato alla realizzazione di uno spazio dedicato ai bambini che si recano nella sede per effettuare visite e accertamenti.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire ai bambini e alle loro famiglie un ambiente accogliente e stimolante, capace di ridurre lo stress e il disagio psicofisico durante i tempi di attesa.