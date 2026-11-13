Un nuovo svincolo autostradale per facilitare l'accesso a Pizzo e al porto di Vibo Marina, due percorsi ciclopedonali lungo la costa e la riqualificazione dell'ex statale che collega i due centri. Sono le quattro proposte avanzate dalle Pro Loco di Vibo Marina e Pizzo nel corso di un incontro con i rispettivi sindaci, Enzo Romeo e Sergio Pititto, che si è svolto mercoledì 11 novembre nella sala dell'ex Consiglio di Circoscrizione di Vibo Marina.

Un confronto che, secondo quanto riferiscono le associazioni promotrici, ha registrato la disponibilità delle due amministrazioni comunali ad approfondire le ipotesi progettuali. Il primo passo sarà la convocazione, nei prossimi giorni, di un tavolo tecnico intercomunale, chiamato a valutare la fattibilità degli interventi e le possibili fonti di finanziamento.

Tra le proposte di maggiore impatto sulla viabilità figura quella di un nuovo svincolo dell'autostrada A2 denominato “Pizzo Centro/Vibo porto”, da realizzare nell'area in cui la statale 18, al chilometro 426, corre in prossimità dell'autostrada, al chilometro 342. Secondo le Pro Loco, l'intervento consentirebbe di migliorare l'accessibilità non soltanto dei due centri, ma anche dell'intera Costa degli Dei. Le associazioni ricordano che nella zona esisteva già un'entrata e uscita autostradale negli anni Settanta, prima della costruzione del grande viadotto, e riferiscono di precedenti interlocuzioni con Anas sul progetto.

Dalla Timpa Janca al vecchio tracciato ferroviario: le altre proposte

Un altro capitolo riguarda la mobilità sostenibile. Le Pro Loco propongono di recuperare il percorso costiero della Timpa Janca, creando un collegamento ciclopedonale tra Pizzo Marina e via Emilia, a Vibo Marina. Un itinerario di particolare valore paesaggistico che, secondo le associazioni, era già stato oggetto di attenzione da parte delle due amministrazioni comunali.

La seconda ipotesi di percorso ciclopedonale interessa invece l'ex tracciato ferroviario della Mediterranea-FCL, che collegava Vibo Marina a Pizzo. La proposta comprende anche la ricostruzione di un piccolo ponte strallato al posto del ponte Ciliberto, crollato il 17 novembre 1951 causando la tragedia della Littorina. Un progetto che, se realizzato, permetterebbe di recuperare parte della memoria storica del territorio, oltre a creare un nuovo collegamento tra le due località.

Completa il quadro la richiesta di interventi per la messa in sicurezza e l'ammodernamento dell'ex statale 522, anche nel tratto compreso tra Pizzo e Vibo Marina. Un'arteria particolarmente trafficata, soprattutto durante la stagione turistica, sulla quale le associazioni sollecitano miglioramenti che tengano conto anche della valorizzazione del paesaggio costiero.

All'incontro hanno partecipato, in rappresentanza delle rispettive Pro Loco, Enzo De Maria per Vibo Marina e Mimmo Pacifico per Pizzo. I sindaci Romeo e Pititto, riferiscono i promotori, hanno espresso apprezzamento per le proposte, condividendo l'opportunità di rafforzare la collaborazione tra i due Comuni.

Il tavolo tecnico annunciato dovrà ora verificare quali interventi possano concretamente essere sviluppati, attraverso studi di fattibilità e la ricerca di finanziamenti. Per il momento si tratta dunque di proposte, non di opere già programmate o finanziate, ma l'intenzione dichiarata è quella di avviare un percorso comune per migliorare collegamenti e accessibilità lungo uno dei tratti più frequentati della costa vibonese.