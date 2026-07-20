Il 21 e 22 luglio il veliero a due alberi sarà ospitato ai pontili di Marina Stella del Sud. Previste quattro uscite nell’ambito del giro d’Italia “Buonvento – Tutti a bordo”, promosso con Angsa e Fia e interamente sostenuto dallo skipper e armatore Pietro Frisani

Il veliero Ocean Bird approda a Vibo Valentia per offrire a ragazzi con autismo e altre condizioni di neurodivergenza un’esperienza di navigazione insieme alle loro famiglie e agli operatori. Il 21 e 22 luglio farà infatti tappa nel capoluogo il giro d’Italia “Buonvento – Tutti a bordo”, progetto sostenuto da Angsa, l’Associazione nazionale genitori persone con autismo, e dalla Fia, Fondazione italiana autismo.

L’imbarcazione sarà ospitata ai pontili di Marina Stella del Sud, messi gratuitamente a disposizione dall’amministratore Tommaso De Leonardo, che ha consentito l’attracco garantendo il rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza. Quello di Vibo Valentia sarà il quarto approdo del viaggio iniziato a La Spezia e destinato a concludersi a Trieste dopo tredici tappe lungo le coste italiane.

A bordo circa trenta partecipanti calabresi

Ocean Bird è un veliero a due alberi lungo 16 metri, messo a disposizione dallo skipper e armatore Pietro Frisani. Durante la permanenza nel porto vibonese coinvolgerà circa trenta persone, tra ragazzi e accompagnatori provenienti dalle diverse realtà associative della Calabria.

Il progetto è rivolto a persone con autismo, sindrome dell’X fragile, sindrome di Down e altre condizioni di neurodivergenza, insieme ai loro familiari e alle associazioni attive nei territori interessati dal viaggio.

L’iniziativa nasce da un’idea dello stesso Frisani ed è stata concepita come un dono destinato ai partecipanti. Tutte le spese necessarie per la navigazione, l’organizzazione e la gestione del progetto saranno infatti sostenute direttamente dall’armatore e skipper. Angsa e Fia hanno accolto la proposta, coinvolgendo le rispettive realtà territoriali e attivando le associazioni regionali lungo l’intero percorso.

Quattro uscite in mare nei due giorni

Il programma della tappa vibonese prevede due uscite giornaliere. La prima inizierà alle ore 9 e si concluderà alle 13, mentre la seconda partirà alle 16, con rientro previsto alle 20. A ogni uscita potranno partecipare otto persone.

Ciascuna esperienza in mare durerà quindi quattro ore, durante le quali i partecipanti potranno conoscere la vita a bordo, osservare le attività necessarie alla navigazione e vivere le emozioni legate al mare e al viaggio sospinto dal vento.

Dopo essere partita da La Spezia, Ocean Bird ha raggiunto Anzio e Sapri. Conclusa la tappa di Vibo Valentia, il veliero proseguirà verso Scilla e Milazzo. Il viaggio continuerà successivamente lungo l’Adriatico, toccando Taranto, Brindisi, Trani, Ancona, Ravenna, Chioggia e Venezia, prima dell’arrivo conclusivo a Trieste.

«Tredici approdi che trasformeranno il mare in uno spazio di incontro, esperienza e partecipazione», spiega Frisani.

Complessivamente “Buonvento – Tutti a bordo” coinvolgerà circa 230 persone, tra ragazzi con autismo e altre condizioni di neurodivergenza, familiari e operatori. Un viaggio articolato lungo l’intera penisola che utilizza la navigazione come occasione di condivisione, autonomia e partecipazione.