Iniziativa di “Calabria Service” in collaborazione con don Peppino Fiorillo per aiutare le famiglie in difficoltà

Si moltiplicano a Vibo Valentia le iniziative di beneficenza per contrastare la crisi economica causata dal Covid 19. L’ultima, in ordine di tempo, quella messa in campo dall’azienda “Calabria Service” dei fratelli Natolo che ha donato 1.200 litri di latte alla protezione civile Augustus. «Si tratta di latte a lunga scadenza destinato alle famiglie disagiate di Vibo Valentia – spiega l’amministratore Michele Natolo. L’azienda che si occupa della distribuzione e della vendita all’ingrosso di prodotti alimentari, ha deciso così di donare uno dei prodotti basilari che non può mancare nelle case.

«In questo periodo di crisi e di forte incertezza verso il futuro, abbiamo deciso di fare la nostra parte ed abbiamo contattato don Peppino Fiorillo. E’ stato il prete da sempre vicino ai bisognosi ad indicare un elenco di famiglie in difficoltà. Quindi abbiamo coinvolto la protezione civile Augustus che ha distribuito una cassa di latte ad ogni famiglia.