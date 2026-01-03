Una serata dedicata all’ascolto, alla condivisione e al superamento delle barriere, non solo architettoniche ma soprattutto culturali. È questo lo spirito di “Oltre le barriere – Voci e volti della disabilità”, l’evento in programma lunedì 5 gennaio alle ore 17.00 nella sala convegni della Biblioteca comunale di Vibo Valentia.

Al centro dell’incontro la proiezione del cortometraggio documentario “My Life”, prodotto da Futura SCS e realizzato dal regista Nazzareno Suriano, un racconto intenso che dà voce a storie di vita, sfide quotidiane e speranze, offrendo uno sguardo autentico sul tema della disabilità e dell’inclusione sociale.

All’iniziativa prenderanno parte il sindaco Vincenzo Romeo, l’assessore alle Politiche sociali Lorenza Scrugli, Carla Montesanti dirigente dei Servizi sociali e responsabile dell’Ufficio ATS di Vibo Valentia e Carmelo Disì Presidente Futura SCS.

La manifestazione sarà moderata da Cristina Iannuzzi giornalista di LaCnews24. Al termine del dibattito è prevista la consegna di una targa premio a Emanuele Lambertini, atleta paralimpico della nazionale italiana di scherma, campione mondiale di fioretto. Lambertini sarà l’ospite d’onore dell’evento e porterà la sua testimonianza di resilienza, forza e determinazione, raccontando come lo sport possa diventare uno straordinario strumento di riscatto e integrazione.

La serata si concluderà con il concerto dell’Epifania a cura di Bottega Artigiana Organi di Francesco Rosabianca, Gianni Colarusso (Basso e tastiera), Lorenzo Proto (tenore e chitarra), Marianna Polito (sassofono), Clelia Barbieri (flauto), Umberto Franco (basso e tromba), Giusi Pisano (contralto), Elisa Consiglio (soprano), Antonietta Pisano (soprano solista) e Diego Ventura (organo e direzione).

L’appuntamento si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione promosso da Futura SCS con l’obiettivo di costruire una comunità più consapevole e inclusiva, capace di andare davvero “oltre le barriere”. Una serata aperta alla cittadinanza, che unisce cinema, istituzioni e storie di vita per riflettere insieme su un futuro senza esclusioni.



