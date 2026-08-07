I festeggiamenti sono iniziati il 31 luglio e culmineranno il 9 agosto con la messa e la processione solenne. In serata il concerto di Santino Cardamone
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Parghelia ritrova ancora una volta il volto autentico della propria tradizione in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Portosalvo, patrona del paese e della gente di mare. Il momento più atteso dell'annuale ricorrenza liturgica, iniziata lo scorso 31 luglio con una serie di iniziative, culminerà domenica 9 agosto con la celebrazione eucaristica della mattina e, nel pomeriggio, con la processione della venerata icona della Vergine Maria per le vie dell'abitato, impreziosita dalle caratteristiche "stelle mariane" e dalla presenza delle confraternite, delle autorità civili e dell'intera comunità. Nell'occasione ad accompagnare la sacra effigie per le strade cittadine ci sarà anche il complesso bandistico Amcl "San Pantaleone Martire Città di Limbadi". La Festa della Madonna di Portosalvo rappresenta per Parghelia molto più di una ricorrenza religiosa: è un momento di incontro, di memoria e di appartenenza capace di riunire un intero popolo, tra cui i tanti emigrati che annualmente rientrano per l'occasione.
L'edizione 2026 della ricorrenza segna il ritorno di una grande festa, nella quale spiritualità, tradizione e spettacolo si fondono per celebrare una delle pagine più sentite della storia del paese. Accanto agli appuntamenti religiosi, tuttavia, il parroco don Giuseppe Florio e l'apposito comitato organizzatore hanno previsto anche un ricco programma di eventi civili. In questo contesto sabato 8 agosto, a partire dalle 22, in piazza Ruffa si terrà il concerto della Combriccola del Blasco Calabria, tribute band dedicata a Vasco Rossi. Domenica 9 agosto, sempre alle 22, sullo stesso protagonista sul palco sarà, invece, uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale calabrese, pronto a regalare uno spettacolo coinvolgente che chiuderà i festeggiamenti dedicati a Maria Santissima di Portosalvo. Si tratta, in questo caso, di Santino Cardamone, quest'anno in giro per le varie piazze della regione con il suo tour "Un mondo ancora da colorare".