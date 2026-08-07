I festeggiamenti sono iniziati il ​​31 luglio e culmineranno il 9 agosto con la messa e la processione solenne. In serata il concerto di Santino Cardamone

Parghelia ritrova ancora una volta il volto autentico della propria tradizione in occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Portosalvo, patrona del paese e della gente di mare. Il momento più atteso dell'annuale ricorrenza liturgica, iniziata lo scorso 31 luglio con una serie di iniziative, culminerà domenica 9 agosto con la celebrazione eucaristica della mattina e, nel pomeriggio, con la processione della venerata icona della Vergine Maria per le vie dell'abitato, impreziosita dalle caratteristiche "stelle mariane" e dalla presenza delle confraternite, delle autorità civili e dell'intera comunità. Nell'occasione ad accompagnare la sacra effigie per le strade cittadine ci sarà anche il complesso bandistico Amcl "San Pantaleone Martire Città di Limbadi". La Festa della Madonna di Portosalvo rappresenta per Parghelia molto più di una ricorrenza religiosa: è un momento di incontro, di memoria e di appartenenza capace di riunire un intero popolo, tra cui i tanti emigrati che annualmente rientrano per l'occasione.