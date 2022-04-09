Il piccolo centro del Vibonese pronto a celebrare i riti pasquali. In occasione della domenica delle Palme sono previste cerimonie religiose, l'assegnazione di riconoscimenti e l'estrazione dei nomi dei portatori delle statue

Dasà, piccolo centro dell’entroterra Vibonese, dopo due anni di stop è pronto a riproporre la sua storica “’Ncrinata”. La manifestazione religiosa, tra le più suggestive della regione, nell’epoca pre Covid chiamava a raccolta migliaia tra fedeli e curiosi che si ritrovavano nel paese per assistere all’incontro tra la statua della Madonna e quella del Cristo risorto.

Domenica delle Palme a Dasà

Nel vivo delle manifestazioni pasquali si entrerà ufficialmente il 10 aprile. In occasione della Domenica delle Palme e della Passione del Signore, la Chiesa della Consolazione (dalle ore 10.00) ospiterà la benedizione dei rami di palma e di ulivo e la processione verso la chiesa parrocchiale dove si terrà la santa messa. Alle ore 17.45 è prevista la catechesi e la riflessione sul tema “Una corsa incontro alla vita”.

Intorno alle 18.30, invece, si terrà il Premio ‘Ncrinata 2022. Il sindaco Raffaele Scaturchio ha evidenziato: «Si tratta della terza edizione. Ogni anno premiamo una personalità locale e un personaggio calabrese illustre. In questa ultima circostanza il premio verrà assegnato a «Domenico Luzza, per la sua profonda fede, incessantemente in preghiera sotto il manto della Madonna della Consolazione, e al dottor Giuseppe Raiola, presidente regionale Unicef nonché primario pediatria all’ospedale Ciaccio di Catanzaro “per l’attenzione amorevole e l’impegno profuso verso il mondo dei piccoli”». L’iniziativa si terrà nella chiesa parrocchiale. Interverranno, oltre il primo cittadino Raffaele Scaturchio, anche il parroco don Bernardino Comerci. Previsti contributi da parte dei premiati. Al termine verranno estratti i nomi dei portatori delle statue per la Ncrinata. Gli appuntamenti della Pasqua a Dasà sono diversi, tra i principali lunedì 18 aprile la discesa della Madonna e l’Intronizzazione (ore 16.00 Chiesa consolazione), martedì 19 aprile alle ore 10.30 messa solenne sul sagrato della chiesa Maria Santissima della Consolazione e intorno alle ore ore 12, la ‘Ncrinata e la processione per le vie della comunità. Per vedere il video promozionale dell’appuntamento religioso clicca qui

