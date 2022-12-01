L'area interessata dagli scavi sarà ripristinata già da domani. Dopo il ritrovamento del complesso murario dalle indagini archeologiche non è emerso altro

Sono terminate le indagini archeologiche preliminari agli interventi di riqualificazione previsti per piazza Martiri D’Ungheria, dove, da circa dieci giorni, insiste il cantiere per gli scavi di verifica e tutela archeologica dell’area, cosi come aveva richiesto la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia, nel mese di settembre, per alcune specifiche zone della piazza: «Esecuzione di saggi di approfondimento, al fine di ottenere un quadro conoscitivo più approfondito, prescrivendo che le stesse siano eseguite da operatori economici in possesso di specifiche categorie». Due i saggi che si sono ritenuti necessari per l’approfondimento del sito: dal primo sono emerse diverse strutture in muratura con tracce di pavimentazioni antiche e, dai primi rilievi, gli esperti hanno datato i resti che man mano sono emersi tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. [Continua in basso]

Da un primo esame pare infatti si tratti dei resti del complesso murario che dagli anni ’30 delimitava l’area su cui sorge il palazzo Luigi Razza, finito di costruire nel 1935. I ritrovamenti e il maltempo dei giorni scorsi, hanno comportato i un breve rallentamento circa l’iter dei lavori di riqualificazione dell’intera piazza poiché tutte le varie fasi degli scavi e dei resti emersi del sottosuolo dovranno essere documentate dagli archeologi incaricati di seguire i lavori. Negativo, invece, è risultato il secondo saggio che non ha portato alla luce alcun segno del tempo. Pertanto, il ripristino della piazza avverrà già dalle prossime ore, dopo che stasera, per come previsto, si procederà alla copertura degli scavi con della sabbia e, domattina, con molta probabilità, all’asfalto di entrambi i tratti. Toccherà ora alla Soprintendenza fare le dovute deduzioni che saranno poi trasmesse al progetto e dalle prescrizioni si evincerà se lo stesso sarà realizzabile e come.

