VIDEO | Il concorso nazionale “Esploratori della memoria” ha visto le classi vibonesi distinguersi per l’originalità e il valore storico degli elaborati proposti. Nel corso dell’evento le toccanti testimonianze dei familiari dei combattenti

Si è conclusa a Sant’Onofrio, nell’Aula magna della scuola secondaria di primo grado, la tappa vibonese della terza edizione del concorso “Esploratori della memoria”, promosso dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (Anmig) e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Calabria nell’anno scolastico 2025-2026. Il concorso nasce con l’obiettivo di far conoscere agli studenti la storia del proprio territorio attraverso il censimento e lo studio di pietre commemorative, lapidi, monumenti e luoghi simbolo legati alla Prima e alla Seconda guerra mondiale e alla Liberazione.

La giornata si è aperta con la presentazione della commissione incaricata di valutare i lavori svolti, composta dalla professoressa Rossella Ravenda, referente del concorso per la Calabria, dal presidente di Anmi Calabria, Piero Carisi, dall’architetto Angelo Incardona e dal presidente Anmig Vibo Valentia, Francesco Comito.

Successivamente sono stati presentati i lavori realizzati dagli istituti partecipanti: dapprima quelli delle classi dell’Istituto Ipseoa Gagliardi - Iis De Filippis Prestia di Vibo Valentia; poi quelli della secondaria di primo grado di Sant’Onofrio e, infine, quelli della secondaria di primo grado di Stefanaconi, seguendo l’ordine della premiazione finale che ha visto l’Alberghiero classificarsi al terzo posto, Sant’Onofrio al secondo e Stefanaconi conquistare il primo posto.

Il lavoro realizzato da questi ultimi ha previsto un’accurata raccolta di documenti, testimonianze e fotografie, reperite grazie all’impegno degli studenti e alla preziosa collaborazione delle loro famiglie, tra cui la famiglia Mandarano che ha fornito diversi documenti relativi al loro parente, Saverio Mandarano (prigioniero in Etiopia durante la Seconda guerra mondiale), e lo storico locale Giovanni Battista Bartolotta che, attraverso il suo libro Eroi stefanaconesi, ha fornito spunti importanti e materiale utile per la realizzazione del progetto, arricchito dalla realizzazione di un video-itinerario nel quale gli alunni, percorrendo le strade del paese, si sono soffermati nei luoghi dedicati ai caduti in guerra, ricostruendone memoria e significato storico.

Particolarmente toccanti sono state anche la video-intervista alla signora Maria Letizia Pezzo e la testimonianza scritta della maestra Francesca Procopio: contributi che hanno dato ulteriore valore umano ed emotivo al percorso svolto.

Nel corso della manifestazione sono intervenuti anche il dirigente scolastico Raffaele Vitale, il sindaco di Sant’Onofrio Antonino Pezzo, e il componente della Commissione straordinaria di Stefanaconi, Vito Laino. Momenti significativi sono stati inoltre le testimonianze di Domenico Mandarano e Letizia Pezzo, che hanno arricchito l’evento con ricordi e riflessioni di grande valore storico e civile.

La giornata si è conclusa con la consegna degli attestati agli alunni e ai docenti che hanno preso parte al progetto.

Docenti referenti: Maddalena Luberto (Classe II A), Rosa Maria Suppa (Classe II A), Rosella Mazzarella (Classe I A), Melissa Cacciatore (Classe I A), Rosaria Defina (Classe III A), Ivan Teti (Classe III A), Francesca Lopreiato (Classe III A).

Alunni partecipanti:

Classe (I A): Asia Barbuto, Rebecca Catena Pia Bufalo, Aurora Carullo, Giorgia Chiarella, Khadija Essouktani, Zineb Essouktani, Vito Pio Foti, Federico Franzè, Patrizia Loschiavo, Scipione Manco, Alice Mandarano, Greta Pondaco, Myriam Ponzino, Rayane Zahir.

Classe II A: Marco Barbuto, Antonio Emmanuel Castagnella, Domenico Cugliari, Ossama Essouktani, Giuseppe Farfaglia, Domenico Franzè, Antonia Loschiavo, Mariacatena Pia Patania, Giuseppe Virdò, Mohamed Amin Zahir.

Classe III A: Salvatore Carnovale, Hicham Essouktani, Nazzareno Salvatore Fortuna, Karol Pia Lipari, Domenico Mandarano, Domenico Sposato, Giovanni Tamburro, Giuseppe Salvatore Virdò, Marika Virdò, Nicola Pio Virdò.