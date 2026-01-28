VIDEO | L’iniziativa ha rappresentato un momento di incontro tra la scuola, gli studenti e le famiglie, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino l’offerta formativa della scuola. Il docente Primerano: «I ragazzi acquisiscono competenze spendibili nel mondo del lavoro»

L’Istituto tecnico nautico di Pizzo ha aperto le proprie porte in occasione dell’open day, una giornata dedicata all’orientamento e rivolta agli studenti che, nel prossimo anno scolastico, saranno chiamati a scegliere il percorso di scuola superiore.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di incontro tra la scuola, gli studenti e le famiglie, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino l’offerta formativa dell’istituto e l’organizzazione didattica che ne caratterizza l’attività. Nel corso della giornata sono stati illustrati i diversi indirizzi di studio, con particolare attenzione alle competenze che ciascun percorso consente di acquisire, e al ruolo centrale svolto dalle attività laboratoriali.

L’Istituto nautico di Pizzo può infatti contare su numerosi laboratori, ciascuno strettamente collegato alle specifiche aree formative, che affiancano l’insegnamento teorico e accompagnano gli studenti lungo l’intero percorso di studi. Una struttura didattica pensata per garantire una preparazione tecnica e scientifica coerente con le richieste del settore marittimo.

Sul valore del percorso intrapreso dagli studenti è intervenuto il responsabile Orientamento, Francesco Primerano, che ha sottolineato come l’esperienza formativa offerta dall’Istituto napitino stia producendo risultati concreti: «Ci stiamo accorgendo che dà opportunità sia a livello formativo che lavorativo. I ragazzi acquisiscono facoltà tecniche e scientifiche che consentono loro di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro».

Nel corso dell’open day non sono mancati riferimenti anche alle prospettive future e ai progetti in fase di avvio. A illustrarli è stato il dirigente scolastico Giuseppe Sangeniti, che ha tracciato le linee di sviluppo dell’istituto per l’anno in corso e per il prossimo: «Abbiamo tanti progetti da portare avanti nel corso di questo e del prossimo anno scolastico. Stiamo gettando le basi, tra cui un tg del mare che rappresenta per noi un’idea importante, pensata per internazionalizzare il nostro percorso e renderlo più vivo».

Nel tempo l’Istituto tecnico nautico di Pizzo ha formato numerose figure professionali, tra macchinisti e comandanti, ampliando progressivamente la propria offerta formativa anche alle discipline aeronautiche. Un’evoluzione resa possibile grazie alle strumentazioni di cui la scuola è dotata, tra cui il simulatore di volo, il planetario, la plancia e il laboratorio di macchine, strumenti che consentono agli studenti di confrontarsi con contesti operativi realistici.

Si tratta di spazi che gli studenti frequentano abitualmente, anche attraverso ore previste esclusivamente per le attività di laboratorio, considerate parte integrante del percorso di studio. Un’impostazione che contribuisce a rafforzare il legame tra formazione scolastica e competenze professionali.

L’Istituto nautico di Pizzo si conferma così un polo di alta formazione, tra i più antichi del Sud e d’Italia, capace di coniugare tradizione e innovazione e di continuare a formare nuove generazioni di professionisti nei settori marittimo e aeronautico.