La mobilitazione promossa da una cittadina ucraina da anni residente nel paese turistico del Vibonese, si svolgerà domani alle 11 in piazza della Repubblica

Causa maltempo e burrasche di vento, la manifestazione di solidarietà prevista per le 18 in piazza della Repubblica a Pizzo per dire “No alla guerra”, è stata rinviata a domani mattina alle ore 11.

Al flash mob hanno già aderito diverse associazioni del territorio che hanno risposto all’appello di Anastasia Grigorchuk, cittadina ucraina da anni residente a Pizzo.

E da qualche ora davanti ad alcune attività commerciali della cittadina turistica del Vibonese sono apparse le bandiere della pace.

L’iniziativa promossa da Nancy Valente, vice presidente della Cooperativa Kairos è stata accolta da numerosi commercianti. Bandiere multicolori campeggiano anche sui balconi di alcune abitazioni.