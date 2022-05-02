Domenico Prestagiacomo, di Maierato, riceve il prestigioso riconoscimento all’istituto “Marconi” di Verona «battendo “colossi” del mondo della navigazione aereonautica». Il suo professore: «Orgoglio del Sud»

Qualche giorno fa abbiamo riportato una di quelle notizie che inorgogliscono tutta la popolazione vibonese (ed anche calabrese). Domenico Prestagiacomo, studente dell’istituto tecnico nautico di Pizzo, ha partecipato alla Gara nazionale per gli alunni degli istituti tecnici ad indirizzo Trasporti e Logistica – Indirizzo Conduzione del mezzo aereo che si sono svolte all’istituto tecnico “Marconi” di Padova il 28 e il 29 aprile scorsi. [Continua in basso]

Già la semplice partecipazione aveva reso fiera tutta la provincia, ma la notizia di oggi è ancora più emozionante: il ragazzo, frequentante la classe IV Cma (condizione mezzo aereo), ha ottenuto il quarto posto alle Gare nazionali. Un riconoscimento prestigioso, che racconta la fatica e i sacrifici, così come l’impegno e la passione, del giovane studente maieratese. È così che il preside dell’istituto Francesco Vinci commenta il successo del ragazzo (e dunque della scuola): «Ancora una volta il nostro istituto riceve riconoscimenti di grande spessore. Sono orgoglioso del fatto che il lavoro e l’impegno di Domenico, e dei suoi professori, possano essere riconosciuti a livello nazionale. Questo vuol dire che, nonostante le difficoltà, se si vuole e ci si impegna i risultati arrivano».



Domenico è stato accompagnato dal professore di scienze della navigazione aerea Pasqualino Isabella, che non si è risparmiato nel complimentarsi con il suo alunno: «Domenico è per tutti noi un orgoglio, ed è la dimostrazione che il Sud può essere il cuore di tantissime eccellenze». La gara quest’anno era giunta alla seconda edizione e si è tenuta a Padova perché è stata la città vincitrice lo scorso anno. «Il ragazzo ha preparato un programma vastissimo: la prima giornata ha dovuto eseguire la pianificazione di un volo (da Padova a Trento), mentre il secondo giorno ha dovuto sostenere una prova di fonia delle radio-telecomunicazioni aereonautiche (che consiste nella simulazione di comunicazioni tra il pilota e la torre di controllo)». Il professore referente di scienze della navigazione Domenico Lo Mastro afferma: «Domenico è un ragazzo che studia con impegno. Ha la passione per il volo, così come molti altri ragazzi dell’istituto. Ha una marcia in più rispetto a diversi suoi compagni, perché abbina agli interessi la voglia di conoscere».



Infine, Domenico Prestagiacomo riferisce: «È stato un risultato al di sopra delle aspettative. Siamo stati giudicati migliori di molti “colossi” del mondo della navigazione aerea che da anni ricevono riconoscimenti. Sicuramente è tutto merito della preparazione che mi è stata data dai professori Isabella e Lo Mastro. È a loro che sarò sempre riconoscente».