Da un inaccettabile spreco ad un risparmio eccessivo. Ecco cosa accade nella zona industriale della frazione di Vibo Valentia. La denuncia di alcuni sportivi

Dallo spreco (assoluto) al risparmio (totale). Al tempo del caro bolletta, quella fila di lampioni nella zona industriale di Porto Salvo, Vibo Valentia, è al contempo esempio di paradosso ed eccesso. D’estate, testimoniano ciclisti e jogger, le luci erano accese sin dalle 16.30 del pomeriggio. Energia inutilmente sprecata, a quasi quattro ore d’anticipo sul tramonto, quando gli effetti della guerra in Ucraina, a tre mesi dal deflagrare del conflitto, erano già evidenti anche sui bilanci delle famiglie. Qualcuno ha segnalato, dice, ma inutilmente. O, chissà, forse la segnalazione è stata considerata in ritardo e con un eccesso di zelo. E così oggi che è arrivato l’autunno e il tramonto scende in anticipo, facendo buio, quei lampioni non si accendono affatto.

«Non c’è misura», dicono alla nostra redazione alcuni sportivi che prediligevano quella zona per i loro allenamenti. È una zona particolare quella, per metà cimitero industriale e per metà animato dalle poche aziende che resistono alle intemperie della crisi e della desertificazione. Una volta finiti i turni e serrati i cancelli, diventa tutto pacifico. Un’area priva di traffico nel quale muoversi più o meno in sicurezza. «Non più, non ora – chiosano – prima le luci erano accese e non serviva, un’intollerabile spreco. Ora che, fattasi una certa ora, servirebbero eccome, non sia mai passi a tutto gas qualche pirata che potrebbe travolgere uno di noi, niente…».

