L’amministratore delegato Matteo Del Fante: «L’Azienda porta avanti strategie di investimento flessibili viste le condizioni di mercato in evoluzione»

Libretti di Risparmio e Buoni fruttiferi postali continuano ad essere tra le forme di risparmio più amate dai cittadini di Catanzaro e Vibo Valentia. Nelle due province, infatti, sono oltre 754mila i Buoni fruttiferi postali in essere (492mila a Catanzaro e 262mila a Vibo Valentia) e 530mila i Libretti di risparmio accesi (343mila a Catanzaro e 187mila a Vibo Valentia). Per Poste Italiane «sicurezza, semplicità e trasparenza sono le ragioni di questo successo ormai centenario. I primi Buoni sono stati emessi nel 1924 e, ad oggi, in tutta Italia, sono oltre 46 milioni quelli in essere. Senza costi di gestione né commissioni di collocamento o di rimborso, i Buoni Fruttiferi Postali sono sottoposti ad una tassazione agevolata e, attualmente, nel 160° anno di Poste Italiane, offrono dei tassi di interesse ancora più vantaggiosi per i sottoscrittori. Da qualche settimana, inoltre – spiegano sempre da Poste Italiane – sono cambiati ii tassi di interesse a scadenza dei Buoni fruttiferi. Oltre ai tradizionali Buoni Ordinari, con una durata di 20 anni e un tasso di interesse annuo lordo a scadenza del 2%, i cittadini di Catanzaro e Vibo Valentia possono scegliere tra varie tipologie di Buoni con durate differenti a seconda delle diverse esigenze d’investimento. Ad esempio, i Buoni 3 anni Plus hanno una durata di 3 anni e un tasso di interesse annuo lordo a scadenza dell’1%. I Buoni 3×2, 3×4 e 4×4, invece, hanno una durata di 6, 12 e 16 anni e un tasso di interesse annuo lordo a scadenza, rispettivamente, dell’1.75%, 2.00% e 3.00%». [Continua in basso]

La centralità del risparmio postale è stata sottolineata dall’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, che, in occasione della presentazione dei risultati finanziari del primo semestre 2022, ha ricordato: «Abbiamo avuto una raccolta netta positiva trainata da depositi e prodotti assicurativi. C’è stato un andamento positivo dei flussi dei buoni postali dopo le significative azioni di riprezzamento intraprese da Cdp a inizio luglio, in risposta al rapido rialzo dei tassi di interesse. L’Azienda – ha aggiunto Del Fante – porta avanti strategie di investimento flessibili viste le condizioni di mercato in evoluzione». Tutti i Buoni fruttiferi postali sono garantiti dallo Stato Italiano e possono essere rimborsati durante il periodo di investimento con restituzione del capitale investito e gli eventuali interessi maturati. Inoltre, sono esenti da costi di sottoscrizione, gestione e rimborso e da imposte di successione, ad eccezione degli oneri fiscali e vantano una tassazione agevolata del 12.5% sugli interessi. Anche i Libretti di risparmio, collocati da Poste Italiane dal 1875, sono disponibili in diverse tipologie per rispondere al meglio alle esigenze della clientela. Poste Italiane ricorda che tutti i titolari di un Libretto Smart delle province di Catanzaro e Vibo Valentia possono accedere direttamente online all’Offerta SuperSmart 360 giorni che permette di ottenere a scadenza un tasso di interesse annuo lordo dell’1% sulle somme accantonate. Per sottoscrivere un Buono fruttifero, aprire un Libretto o attivare un Offerta Supersmart è possibile visitare uno dei 183 Uffici Postali delle province di Catanzaro e Vibo Valentia oppure, se si è titolari di un Conto BancoPosta o di un Libretto di Risparmio Smart, navigare il sito internet www.poste.it o scaricare l’App BancoPosta.