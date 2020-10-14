Iniziativa di sensibilizzazione a cura delle socie dell’associazione culturale. Prevista una serie di incontri sulla figura della donna

Nuova iniziativa in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, proposta da parte delle socie della Pro loco di Acquaro e accolta con «immenso piacere» dal presidente Giuseppe Esposito che afferma: «spero che l’impegno da parte delle socie per la realizzazione di questa iniziativa, possa sensibilizzare un grande numero di donne a fare prevenzione, non solo in questo mese ma tutto l’anno, unico rimedio efficace per la lotta alla malattia».

“Il caffè in rosa… donne che parlano di donne”, vuole essere «un incontro da ripetere anche nelle domeniche successive, dove si discuterà, tra donne, non solo di prevenzione, ma anche di problematiche sociali, riguardanti la figura della donna nella società odierna, anche perché come affermato da una partecipante all’evento: “Qualsiasi cosa accada, ad un essere umano, nella vita ci sarà sempre una donna pronta a sostenerlo”». L’iniziativa è stata accolta con grande partecipazione e si è svolta «in una sede che per l’intero mese sarà illuminata dal colore rosa, visibile anche dall’esterno, in modo da ricordare a tutti i passanti il messaggio di sensibilizzazione sul tema della prevenzione».