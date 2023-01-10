L’associazione di promozione turistica della frazione, ente del terzo settore, sta già ospitando i volontari del servizio civile 2022

La Pro loco di Vibo Marina fa sapere a tutti i giovani interessati del territorio che anche per l’anno 2023 è stata data la possibilità di svolgere l’esperienza del Servizio civile universale. La Pro loco, grazie all’ente promozione Italia Ets, sarà ancora sede di attuazione di tre progetti, ciascuno dei quali offrirà la possibilità ai volontari, giovani donne e uomini, di sviluppare competenze generali e specifiche, nonché di conoscere e valorizzare al meglio il proprio territorio. Nei progetti messi a bando per il 2023, saranno disponibili in totale quattro posti, più uno per giovani con minori opportunità. Nel dettaglio, un volontario sarà destinato al progetto dal titolo “Percorso creativo nei beni storici industriali”, un volontario nel progetto “Riqualificazione sostenibile per una ri-generazione turistica e sociale dei luoghi”, e due volontari (più eventualmente uno tra i giovani con minori opportunità, Gmo) nel progetto “Sostenibilità turistica nell’eco regione mediterranea”. Sul sito dell’ente Promozione Italia Ets(https://www.promozioneitaliaets.it/servizio-civile) è già possibile visionare per intero il bando per la selezione dei volontari da impiegare nei diversi progetti. In particolare, la domanda di partecipazione dovrà essere effettuata sul sito https://scelgoilserviziocivile.gov.it accedendo con le proprie credenziali Spid, entro e non oltre il 10 febbraio 2023 alle ore 14.30, data di scadenza in tutta Italia. [Continua in basso]

I giovani con minori opportunità, cioè con un reddito inferiore a 15.000 euro, all’atto della domanda on-line dovranno fleggare la voce Gmo e portare al colloquio l’ultimo modello Isee aggiornato. Sullo stesso sito di Promozione Italia sarà inoltre possibile consultare la descrizione dei tre progetti in modo da poter scegliere quello più congeniale alle proprie inclinazioni e ai propri interessi. La Pro loco sta già ospitando i volontari del servizio civile 2022, «apprezzandone la loro serietà e l’impegno verso la comunità». I giovani del Servizio civile e l’Olp (operatore locale di progetto) presso la Pro loco di Vibo Marina rimangono anche loro a disposizione per offrire ogni notizia e testimonianza circa questa importante opportunità di servizio sociale, conoscenza e promozione di un territorio singolare che ci appartiene e che si vuole migliorare.

Vibo Marina, la Proloco invita i giovani ad aderire alle attività dell’Associazione