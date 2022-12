Vibo Marina, la Proloco invita i giovani ad aderire alle attività dell’Associazione

In occasione delle festività del Santo Natale e del nuovo anno, la Pro Loco Vibo Marina APS formula i migliori auguri a tutti i concittadini ed agli ospiti della comunità, alle scuole ed associazioni, agli equipaggi presenti nel porto e nei pontili, agli operatori turistici e commerciali, alle imprese agricole-industriali-pesca, a quanti impegnati anche in questi giorni a mantenere attivi servizi pubblici essenziali e di emergenza.

“Un Augurio particolare – è scritto in una nota stampa – è rivolto ai nostri giovani, a coloro che hanno scelto di rimanere, a quanti sono rientrati dall’Università e dalle lontane sedi di lavoro, nel segno delle migliori tradizioni e dei legami con i familiari ed il luogo. La Pro Loco, postazione civica e di legalità, anche per il nuovo anno cercherà di fare la sua parte come APS, dialogando e collaborando con uomini e donne di buona volontà che comprendano il valore aggiunto del terzo settore. Con la speranza che il nuovo anno sia migliore, rivolge un cortese invito a tutti i cittadini per una partecipazione più vigilante alla vita civile della città, perseguendo tra l’altro i principi della democrazia e della Costituzione. [Continua in basso]

Se possibile, si propone ancora di voler aderire alle tante buone associazioni operanti nel territorio, un’unione di cittadini per dar forza ad iniziative e progettualità in vari settori”. In particolare la Proloco invita i giovani “a partecipare alla nostra Associazione, offrire un po’ di tempo libero nell’impegno sociale e nel voler bene al proprio paese”. A tal fine sono sempre aperte le iscrizioni. La Pro Loco ha già approvato il programma per il 2013 che prevede tra l’altro a gennaio a Vibo Marina il tradizione “Concerto per il Nuovo Anno e per la Pace”.

