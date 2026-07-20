L'intesa punta a rafforzare la comunicazione istituzionale e la consapevolezza dei cittadini sul ruolo svolto nella tutela della legalità economica, della trasparenza e degli interessi strategici del Paese

Promuovere la conoscenza della sicurezza economica e rafforzare il rapporto tra istituzioni e cittadini attraverso una comunicazione chiara e trasparente. È questo l'obiettivo della collaborazione avviata tra la Provincia di Vibo Valentia e il comando provinciale della Guardia di finanza, un percorso condiviso che punta a valorizzare il ruolo svolto dalle istituzioni nella tutela dell'interesse pubblico e nella diffusione della cultura della legalità.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che «promuovere la conoscenza dei temi legati alla sicurezza economica significa offrire ai cittadini ulteriori occasioni di approfondimento sul ruolo svolto dalle istituzioni nella tutela dell'interesse pubblico». In questa prospettiva si inserisce la sinergia tra i due enti, orientata alla diffusione di contenuti informativi capaci di raccontare, attraverso esempi concreti e ambiti operativi, il contributo assicurato quotidianamente dalla Guardia di finanza nella tutela della legalità economica.

L'obiettivo è quello di sviluppare «un percorso condiviso di comunicazione volto a valorizzare le principali attività svolte nell'interesse della collettività e a diffondere i valori della legalità economica, della trasparenza e della sicurezza», riconoscendo all'informazione istituzionale un ruolo centrale come strumento di trasparenza, partecipazione e crescita civile.

Secondo quanto evidenziato nella nota, «rendere accessibili ai cittadini i contenuti che raccontano l'evoluzione delle competenze della Guardia di finanza significa rafforzare la consapevolezza del valore delle istituzioni e del loro impegno a presidio della legalità», favorendo così una partecipazione sempre più consapevole della collettività.

Tra gli argomenti approfonditi trova spazio anche la tutela dei settori strategici nazionali ad alto contenuto innovativo e tecnologico, illustrata nella campagna dedicata del Calendario storico della Guardia di finanza ai poteri di golden power. In questo ambito, il Corpo svolge un'attività altamente specialistica, assicurando «all'Autorità di Governo un qualificato supporto nell'esercizio degli speciali poteri finalizzati a proteggere le imprese e le infrastrutture strategiche da operazioni economiche suscettibili di incidere sugli interessi essenziali del Paese».

Un'attività che conferma come «la sicurezza economica costituisca oggi una componente imprescindibile della sicurezza nazionale», chiamando la Guardia di finanza a un ruolo sempre più rilevante nella tutela degli interessi strategici del Paese attraverso specifiche indagini economico-patrimoniali.

La collaborazione tra Provincia di Vibo Valentia e Guardia di finanza si inserisce dunque in una più ampia sinergia istituzionale finalizzata alla diffusione della cultura della legalità e alla valorizzazione della comunicazione pubblica. La condivisione di contenuti e strumenti informativi, infatti, punta a rafforzare la capacità comunicativa dei due enti, ampliando la diffusione di informazioni di interesse pubblico e favorendo un rapporto con i cittadini fondato sulla trasparenza, sulla partecipazione consapevole e sulla fiducia nelle istituzioni.