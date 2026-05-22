L’appuntamento nazionale ha portato in Calabria ballerini provenienti da tutta Italia. L’insegnante Currao: «Difficile vincere in un contesto così difficile, orgogliosa dei miei ragazzi»
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Portano a casa diversi podi e soprattutto un bagaglio di esperienze unico. Bilancio positivo per gli allievi della scuola di danza Skorpion di Pannaconi, tra i protagonisti di Flava dance, evento nazionale dedicato all’hip hop e alle discipline urbane, ospitato nei giorni scorsi a Scalea, nel Cosentino.
Il bilancio
I ragazzi, preparati da Felicetta Currao, hanno preso parte alla tre giorni nel corso della quale si sono svolte diverse competizioni: «Noi – spiega l’insegnante - abbiamo gareggiato domenica scorsa portando 5 coreografie urban». Il bilancio è degno di nota, gli allievi della Skorpion hanno dato ottima prova del proprio talento e preparazione riuscendo ad agguantare:
- Primo posto, under 12, assolo
- Primo posto, under 12, gruppo
- Primo posto, under 16, assolo
- Primo posto, under 16, duo
- Terzo posto, under 16, gruppo
La soddisfazione
Tanta la soddisfazione di tutto il team, dei ragazzi e dei familiari ma soprattutto della maestra Currao: «Vincere in questo concorso è veramente difficile perché i ballerini arrivano da ogni parte di Italia e il livello è altissimo». Insomma, un ulteriore prova – brillantemente superata – per la scuola di danza di Pannaconi, punto di riferimento per il comprensorio Cessanitese e non solo.