Portano a casa diversi podi e soprattutto un bagaglio di esperienze unico. Bilancio positivo per gli allievi della scuola di danza Skorpion di Pannaconi, tra i protagonisti di Flava dance, evento nazionale dedicato all’hip hop e alle discipline urbane, ospitato nei giorni scorsi a Scalea, nel Cosentino.

Il bilancio

I ragazzi, preparati da Felicetta Currao, hanno preso parte alla tre giorni nel corso della quale si sono svolte diverse competizioni: «Noi – spiega l’insegnante - abbiamo gareggiato domenica scorsa portando 5 coreografie urban». Il bilancio è degno di nota, gli allievi della Skorpion hanno dato ottima prova del proprio talento e preparazione riuscendo ad agguantare:

Primo posto, under 12, assolo

Primo posto, under 12, gruppo

Primo posto, under 16, assolo

Primo posto, under 16, duo

Terzo posto, under 16, gruppo

La soddisfazione

Tanta la soddisfazione di tutto il team, dei ragazzi e dei familiari ma soprattutto della maestra Currao: «Vincere in questo concorso è veramente difficile perché i ballerini arrivano da ogni parte di Italia e il livello è altissimo». Insomma, un ulteriore prova – brillantemente superata – per la scuola di danza di Pannaconi, punto di riferimento per il comprensorio Cessanitese e non solo.