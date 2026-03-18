L’appuntamento è per giovedì 19 marzo nella Sala consiliare di Palazzo Luigi Razza. Sarà presente il presidente nazionale del sodalizio “Custodiamo la Costituzione”, Giovanni Bachelet
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Giovedì 19 marzo, alle ore 11 nella Sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, il "Comitato Civico Nazionale per il NO – Custodiamo la Costituzione" chiuderà la campagna referendaria con un pubblico incontro aperto alla cittadinanza. Il referendum abrogativo del 22 2 23 marzo chiede ai cittadini di esprimersi sulla separazione delle carriere dei magistrati modificando sette articoli della Costituzione italiana. Una riforma che, secondo il Comitato Civico, rappresenta «un attacco all'equilibrio dei poteri e all'indipendenza della magistratura, pilastri fondamentali della nostra democrazia».
Il convegno-dibattito offrirà un'analisi approfondita delle implicazioni costituzionali e giuridiche dei quesiti referendari, con la partecipazione di autorevoli voci del diritto, del sindacato e della società civile.
Dopo i saluti istituzionali del sindaco Enzo Romeo e del presidente del Consiglio comunale Antonio Iannello, il coordinatore provinciale del Comitato Maria Salvia modererà gli interventi di Carmine Armellino, presidente del Comitato provinciale Anpi, Giuseppe Borrello, referente regionale di Libera, Giuseppe Altieri, referente provinciale "Avvocati per il NO" e Florindo Oliverio, responsabile nazionale politiche istituzionali della Cgil.
Concluderà l'incontro il presidente nazionale del "Comitato Civico Nazionale per il NO – Custodiamo la Costituzione", Giovanni Bachelet.