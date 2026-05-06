L'8 maggio alle 18:00 il fisarmonicista esplora la doppia anima dello strumento tra polifonia barocca e lirismo italiano. Il direttore artistico Andrea Brissa: «Nuovi orizzonti per il nostro territorio»

Dopo l'eccezionale riscontro di pubblico ottenuto nell'ultimo appuntamento, la stagione concertistica "Vibo Verdiana", promossa dalla sezione A.Gi.Mus. di Vibo Valentia, continua il suo percorso d'eccellenza. Venerdì 8 maggio alle ore 18:00, l'Auditorium del Valentianum aprirà le porte a un evento che celebra la poliedricità strumentale, affidando il palcoscenico alla maestria del fisarmonicista Rocco Cannizzaro.

L'evento, patrocinato dal Ministero della Cultura (MIC) e dal Comune di Vibo Valentia, segna una tappa fondamentale della rassegna: la volontà di "spaziare" oltre i confini del repertorio tradizionale, esplorando la fisarmonica in una veste colta e solistica.

«Il successo dell'ultimo concerto ci ha confermato la vitalità culturale del nostro territorio. Con questo appuntamento abbiamo voluto spingere la nostra proposta verso nuovi orizzonti timbrici», dichiara A ndrea Brissa , Direttore Artistico della Sezione A.Gi.Mus. Vibo Valentia.

«Il percorso musicale esplora la duplice natura della fisarmonica moderna, sospesa tra architettura e respiro: da un lato la chiarezza del pensiero polifonico, dall’altro una vocazione cantabile legata alla tradizione lirica italiana. L’interpretazione si muove tra ordine e libertà, trasformando il suono in canto e restituendo allo strumento una voce autonoma, capace di rileggere linguaggi diversi con forte identità espressiva.

Dal punto di vista tecnico, il programma è costruito per evidenziare la doppia natura della fisarmonica moderna: quella “organistica”, capace di restituire la complessa architettura del Barocco tedesco, e quella “vocale”, che si ispira al lirismo strumentale italiano tra Ottocento e Novecento».

Un appuntamento di alto profilo che consolida il prestigio della stagione "Vibo Verdiana" nel panorama artistico. I biglietti per l'evento saranno acquistabili direttamente presso il botteghino dell'Auditorium del Valentianum prima dell'inizio del concerto.