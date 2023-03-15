L'appuntamento è per giovedì 16 marzo alle 16 nella biblioteca comunale. I piccoli potranno anche creare con le loro mani un dono per il proprio genitore

In occasione della festa del papà, a Rombiolo il consueto appuntamento settimanale di lettura ad alta voce per le bambine e bambini da 0 a 6 anni, curato da Antonella Barletta, Volontaria NpL (Nati per Leggere), questa settimana si trasformerà in un momento di incontro-gioco, con letture e attività a tema per la festa del papà. L’incontro, promosso dall’assessore alla Cultura Caterina Contartese, si terrà all’interno della biblioteca comunale. “Quante storie, papà!”, questo il titolo dell’appuntamento che vedrà le letture ad alta voce di storie di papà orsi e tanti altri animali. A seguire un laboratorio creativo durante il quale i piccoli utenti potranno realizzare, con le loro stesse manine, un dono per il proprio genitore. Per l’occasione sono invitati anche i papà a leggere tante storie ai loro bambini. L’iniziativa – rivolta a bimbi da 0 a 6 anni – si terrà domani giovedì 16 marzo alle ore 16.

