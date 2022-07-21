Le iniziative svoltesi dal 4 al 17 luglio negli spazi dell'oratorio parrocchiale Santa Paola Frassinetti hanno visto il coinvolgimento di 110 bambini dai 4 ai 14 anni

Preghiera, formazione, gioco e riflessione, in queste ed altre attività sono stati impegnati per circa due settimane i bambini e ragazzi del Grest di San Calogero, un percorso di crescita e di relazione comunitaria vissuto nella fede, nei valori della libertà, del rispetto e della collaborazione».

Le iniziative svoltesi dal 4 al 17 luglio scorso, negli spazi dell’oratorio parrocchiale Santa Paola Frassinetti, hanno visto il coinvolgimento di 110 bambini dai 4 ai 14 anni, sotto il coordinamento del sacerdote don Antonio Farina, di suor Giulia La Macchia e con l’ausilio di diversi animatori. «Il programma del Grest, dal titolo “Batticuore, gioia piena alla tua presenza”, è stato strutturato in 15 sessioni ciascuna contrassegnata, di volta in volta, dall’approfondimento di una ben definita tematica. Si è iniziato con l’argomento dell’accoglienza per poi passare alle esortazioni di fede a “sperare, custodire, cambiare, condividere, affidare, perdere, affrettarsi, sfogare, ritrovare, incoraggiare e credere”». [Continua in basso]

Ogni tema è stato affrontato guidati dall’esempio di Gesù e del beato Carlo Acutis. Tra le attività previste anche una giornata vissuta in “trasferta” al “Safari Park Experience” di Maida. Domenica 17 luglio è andato in scena l’atto conclusivo del percorso con la celebrazione della santa messa seguita dagli spettacoli nell’area dell’oratorio con tanto di buffet, preparato appositamente dai genitori dei bambini, consegna dei lavoretti allestiti durante i laboratori e fuochi d’artificio finali.