Durante la cerimonia prevista per la giornata di mercoledì 8 marzo - festa della donna - verrà installata una targa commemorativa in onore alla quarantenne uccisa nel luglio del 2011

L’amministrazione comunale, le autorità locali, gli studenti e la comunità di San Calogero saranno mercoledì 8 marzo accanto ai familiari di Isabella Raso per omaggiare la memoria della quarantenne trovata priva di vita il 15 luglio 2011 dentro la propria abitazione a seguito di una tentata rapina finita in tragedia. Quello di Isabella è stato uno degli omicidi che più ha scosso, per le modalità e l’efferatezza, l’intero Vibonese e che ha gettato nello sconforto il territorio. In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, che ricorda sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state, e sono ancora oggetto ,in ogni parte del mondo, verrà intitolato a Isabella Raso il centro polifunzionale di San Calogero.

Durante la cerimonia, che sarà avviata dal primo cittadino Giuseppe Muraca, verrà installata una targa commemorativa in marmo e sarà piantato un albero di mimosa in onore alla vittima per il cui omicidio sono state condannate in via definitiva tre persone di San Calogero.

