San Calogero si prepara a celebrare il 45° anniversario del miracolo di Maria Maccarone, l'evento ritenuto prodigioso che il 7 agosto 1981, per intercessione di Santa Paola Frassinetti, segnò profondamente la storia della comunità e contribuì al percorso che portò alla canonizzazione della religiosa da parte di Papa Giovanni Paolo II.

Era il 7 agosto 1981, giorno del cinquantesimo compleanno di Maria Maccarone, quando la donna, affetta da una poliartrite reumatoide deformante progressiva, guarì improvvisamente, tornando ad alzarsi dal letto e a camminare. Un episodio che, secondo la Chiesa, fu riconosciuto come miracolo ottenuto per intercessione di Santa Paola Frassinetti e che risultò determinante per la successiva proclamazione della religiosa agli onori degli altari.

Per ricordare quella giornata, l'associazione “Beati i puri di cuore”, presieduta da Fortunata Staropoli, ha organizzato un pomeriggio di preghiera e memoria che quest'anno sarà impreziosito dall'inaugurazione della nuova Sala polivalente, intitolata proprio a Maria Maccarone, accanto alla Cappella di Santa Paola.

A sottolineare il significato dell'iniziativa è la presidente dell'associazione, Fortunata Staropoli, che invita la comunità a vivere insieme questo momento di fede: «Siamo profondamente grati al Signore per questo dono immenso della Cappella e della nuova struttura che, piano piano, sta finalmente prendendo forma. Invito con tutto il cuore l'intera cittadinanza, i pellegrini e i fedeli ad accorrere numerosi per ricordare insieme, con grande gioia e affetto, quel miracolo straordinario che quarantacinque anni fa ha spianato la strada alla conversione di molti cuori».

Il programma prenderà il via venerdì 7 agosto alle ore 17.30 con il raduno davanti alla casa natia di Maria Maccarone e la recita del Santo Rosario. Alle 17.55, nell'ora esatta in cui si verificò il miracolo nel 1981, è previsto un momento di silenzio e raccoglimento.

Successivamente i partecipanti si trasferiranno presso la Cappella di Santa Paola, dove si svolgeranno l'inaugurazione e la benedizione della Sala polivalente "Maria Maccarone", presiedute dal vescovo Attilio Nostro.

Le celebrazioni si concluderanno con la concelebrazione eucaristica, presieduta dallo stesso vescovo Attilio Nostro, alla presenza dei parroci di San Calogero e dei numerosi fedeli attesi per l'occasione.

Per gli organizzatori si tratta di un appuntamento che rinnova una memoria profondamente radicata nella comunità. La giornata, infatti, rappresenterà anche l'occasione per ritrovarsi in «questo luogo di pace dove, nel lontano 1981, il cielo scese sulla terra attraverso la presenza di Santa Paola», in un momento di preghiera, ringraziamento e condivisione al quale l'associazione invita a partecipare l'intera cittadinanza e le comunità del territorio.