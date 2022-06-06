L'evento, organizzato dall'associazione Fiab Bicinsieme Paesaggi in Movimento, ha visto la partecipazione di oltre cento bambini. La manifestazione inserita nell'ambito della Giornata nazionale dello sport del Coni

A San Costantino Calabro è stata la festa di tutti i bambini. Dopo due anni di fermo a causa dell’emergenza pandemica, è ritornata infatti la manifestazione “Bimbimbici”. L’evento, organizzato dall’associazione Fiab San Costantino Bicinsieme Paesaggi in Movimento, guidata da Raffaele Mancuso, ha visto la partecipazione di oltre cento bambini che, entusiasti in sella alle loro biciclette, hanno colorato la bellissima mattinata. Prima del via i saluti istituzionali del sindaco Nicola De Rito, del presidente della Provincia Salvatore Solano, del delegato provinciale del Coni Bruno Battaglia, del parroco don Francesco Sicari. A dare il via alla allegra pedalata anche la benedizione del vescovo Attilio Nostro, considerato idealmente parte del gruppo degli organizzatori perché ama il ciclismo fin da piccolo, nonostante una “volata” nel mondo del basket. [Continua in basso]

La manifestazione è ben riuscita grazie anche all’impegno dei soci dell’associazione Fiab San Costantino Calabro, i quali hanno voluto regalare ai bambini la gioia di ritrovarsi insieme in questi piacevoli momenti di sana aggregazione. Importante, poi, la collaborazione della Polizia stradale e dei volontari dell’associazione Enova, che per tutta la durata della manifestazione sono stati al fianco della carovana ciclistica permettendo ai bambini di pedalare in tutta sicurezza. La sezione Fiab di San Costantino Calabro ha pensato di trasmettere questa passione per le due ruote innanzitutto ai più piccoli organizzando un appuntamento dal fascino particolare, perché vuole essere, così come da loro definito, «la nuova fiaba della bicicletta», ovvero “Bimbimbici”. Si tratta della sesta edizione di questo appuntamento realizzato, inoltre, con il sostegno dei Comuni di San Costantino Calabro e di Jonadi. Particolare importante è che la manifestazione è stata inserita nell’ambito della Giornata nazionale dello sport del Coni che si è svolta proprio nella giornata di ieri. Dagli organizzatori, infine, è giunto un «grazie agli sponsor» che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, rinnovando ancora una volta la fiducia agli organizzatori.



A tutti i bambini partecipanti è stata donata una maglietta celebrativa dell’evento, l’attestato, la medaglia di partecipazione e un ricco pacco regalo. Il “popolo” di “Bimbimbici” è costituito da tutti coloro (grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile. Nel dare appuntamento al prossimo anno – concludono gli organizzatori – è doveroso porgere i ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione. Arrivederci alla prossima edizione».