Il sacerdote lascia la guida della parrocchia dopo cinque anni per trasferirsi a Ricadi. Al suo posto subentrerà don Oreste Borelli

Giorno di commiato per il parroco di San Costantino Calabro, don Francesco Sicari, guida religiosa di questa comunità negli ultimi cinque anni. Per il sacerdote, prossimo ad intraprendere una nuova avventura al servizio dei fedeli di Ricadi, l’occasione per salutare la cittadinanza è stata la messa domenicale celebrata nell’ambito della festa del Bambinello Gesù, ricorrenza particolarmente sentita a San Costantino. Molti i momenti di commozione vissuti dai presenti nell’arco della sacra funzione, specie quando don Sicari ha voluto ringraziare i parrocchiani «perché mi sono sentito accolto e voluto bene e abbiamo vissuto questa bella esperienza di famiglia attorno a Cristo», e nel contempo chiedere anche scusa e perdono «a coloro i quali sono stati turbati da qualche mio comportamento, parola o testimonianza sbagliata. Nulla è avvenuto intenzionalmente – ha sottolineato al riguardo – è il segno che anche un sacerdote è un peccatore e può cadere in errori e sbagli». [Continua in basso]

Tra i partecipanti, anche il sindaco Nicola Derito, il presidente della Pro Loco Costantino Suppa, dell’associazione “Amici di San Rocco” Antonio De Luca e di “Disabili senza Barriere” Rocco De Luca. Quest’ultima realtà di terzo settore, nell’occasione ha voluto esprimere gratitudine a don Sicari, «per il lavoro svolto nell’arco di questi anni in favore della comunità e per essersi fatto portavoce di tutti i disabili e i sofferenti del territorio», donandogli un quadro con dedica che lo ritrae mentre svolge la sua preziosa funzione.

Riconoscenza è stata espressa al sacerdote anche dall’associazione “Amici di San Rocco”, in questo caso per aver vissuto e condiviso con loro «tantissimi momenti esaltanti di preghiera, festa, cultura, fede e carità». Don Sicari, dunque, lascia la parrocchia di San Costantino Calabro dopo cinque anni. Al suo posto, il 21 ottobre, si insedierà don Oreste Borelli, nel corso di una santa messa presieduta dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Attilio Nostro. L’ingresso di don Sicari a Ricadi, invece, avverrà mercoledì 19 ottobre.

LEGGI ANCHE: Diocesi di Mileto, il vescovo chiude il cerchio sulla nomina dei nuovi parroci

Paravati, nella Fondazione di Natuzza l’incontro regionale del Rinnovamento dello Spirito