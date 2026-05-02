Un incontro con protagonisti gli studenti, coinvolti in attività interattive e quiz per scoprire il valore del “saper fare” italiano tra tradizione e innovazione. Questi, in breve, i contenuti dell’incontro “Le Pro Loco Epli per il Made in Italy: Eccellenze del territorio”, svoltosi nell’Aula magna dell’Istituto comprensivo statale “Enotrio Pugliese” di San Costantino Calabro-Mileto, diretto dalla professoressa Luisa Vitale, divenuta nell’occasione spazio privilegiato di confronto e partecipazione per celebrare la Giornata nazionale del Made in Italy. L’evento è stato organizzato dalla locale Pro Loco, presieduta da Costantino Suppa, in sinergia con i volontari del Servizio civile che vi operano al suo interno e con il patrocinio di Ministero delle Imprese, Made in Italy e Epli. Tra i momenti cardine dell’iniziativa, le testimonianze in sala di tre imprenditori locali.

Per quanto riguarda il settore alimentare Isabella e Isabel Colacchio hanno raccontato l’evoluzione della “Colacchio Food”, nata come panificio artigianale nel 1970 e cresciuta mantenendo forte il legame con il territorio. A loro ha fatto seguito il ceramista Raffaele Fresca, il quale ha mostrato dal vivo le modalità di trasformazione dell’argilla, «simbolo di un’artigianalità fatta di creatività e unicità». Infine, l’apicoltore Nazzareno Denami, il quale da ingegnere elettronico ha illustrato l’applicazione di queste sue conoscenze a tale settore, riuscendo a unire tecnologia e natura con i sistemi innovativi utilizzati per il monitoraggio degli alveari. Dall’incontro e dal dibattito in aula è emerso un messaggio chiaro: “il Made in Italy vive nelle competenze, nella passione e nelle idee delle nuove generazioni, chiamate a diventare i protagonisti di domani”.

Ad arricchire di ulteriori significati l’iniziativa ha contribuito la dimensione europea. Le realtà aziendali e le esperienze professionali del territorio, infatti, saranno al centro delle attività legate al programma Erasmus+. In questo ambito, in particolare, vi sarà il percorso “L’Europe, un pont entre cultures”, presentato nei giorni scorsi presso l’Aula magna dello stesso Istituto comprensivo. Esso rappresenta un’occasione concreta di scambio culturale tra Italia e Germania. In questo modo, infatti, gli studenti avranno l’opportunità di conoscere il mondo del lavoro locale e, allo stesso tempo, di portare all’estero il valore del Made in Italy, diventandone ambasciatori in contesti europei.