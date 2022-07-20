L’incontro è stato organizzato dalla sezione provinciale dell'associazione in una nota azienda agricola. Spazio alle peculiarità delle donne nella gestione di aziende green

Pubblico numeroso e attento al convegno "Imprenditoria femminile, innovazione e sviluppo sostenibile", organizzato a San Costantino Calabro dalla sezione provinciale "Fidapa Bpw Italy" di Vibo Valentia presso l'azienda agricola "Masseria Caporelli". L'incontro, dopo i saluti del presidente Annamaria Figliano e delle numerose autorità civili, politiche e militari presenti, è proseguito con l'intervento sul tema del presidente degli agronomi Antonino Denami, il quale si è soffermato sull'importanza del comparto agricolo e sulle connesse attività zootecniche, quali vettori fondamentali di sviluppo locale sostenibile. Subito dopo è stato dato spazio alle donne imprenditrici. Dapprima a Maria Grazia Mercatante (Masseria Caporelli), la quale ha relazionato sullo sviluppo sostenibile e sulla dimensione didattica delle attività agricole e zootecniche, e successivamente a Maria Grazia Greco (Fattoria Greco), che ha posto a sua volta l'accento sulle attività di recupero e valorizzazione di specifiche coltivazioni locali proprie dell'azienda di riferimento, e a Francesca Rombolà (Giardini di Aristeo), che ha infine illustrato ai presenti le attività benefiche connesse all'apiario olistico e alla produzione propria di miele. Ha concluso i lavori il professore dell'Università della CalabriaSda Bocconi, Andrea Lanza.

Lo studioso, dopo essersi complimentato per la buona riuscita dell’evento e per le attività innovative di imprenditoria presentate dalle relatrici, ha sottolineato come tali iniziative possano rappresentare delle importanti occasioni di crescita per tutto il comprensorio vibonese. A patto, però, che vengano avviati percorsi di sviluppo dimensionale e manageriale, capaci di far superare gli ostacoli organizzativi, gestionali e distributivi che, purtroppo, caratterizzano le imprese a produzione contenuta. Al riguardo è stato poi formulato l’auspicio che tale percorso di crescita venga affiancato da enti e istituzioni locali, così da mettere in moto le sinergie e le reti di collaborazione necessarie per la crescita sostenibile di tutto il comprensorio agricolo e zootecnico vibonese, oggi caratterizzato da produzioni eccellenti. Il convegno Fidapa, moderato dal giornalista Maurizio Bonanno, si è concluso con un’apposita cerimonia di premiazione che ha interessato le imprenditrici e alcuni degli ospiti intervenuti.