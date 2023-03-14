Il sindaco Corrado L'Andolina interviene sulle critiche circolate circa la presenza di un pozzo: «Esiste un manufatto ma è inattivo»

Attorno alla scuola dell’infanzia di San Giovanni di Zambrone sono in corso importanti interventi di recupero per un’area fortemente degradata e ricoperta da erbacce. Il progetto denominato “Green and safety school”, ideato durante il primo mandato dell’amministrazione di Corrado L’Andolina, prevede la creazione di un’area pedonale green con annesso parco giochi e area verde attrezzata, mediante l’impiego di 200mila euro, in larga parte fondi regionali. [Continua in basso]

«Sono molto orgoglioso di quest’opera – ha dichiarato il sindaco Corrado L’Andolina – poiché si recupera uno spazio pubblico e la cosa positiva, casualmente, è che abbiamo la possibilità di rendere fruibile un’area adiacente alla scuola dell’infanzia e al centro di aggregazione sociale su cui, proprio in occasione di questo intervento, è stata apposta una guaina protettiva contro le infiltrazioni che persistevano dal tetto e sul quale poi verranno installati dei pannelli fotovoltaici per rendere la struttura completamente autosufficiente anche per i riscaldamenti. Abbiamo anche effettuato un’operazione si salvaguardia e potatura di tutti gli alberi presenti, inclusi gli alberi di noce». Fasi successive dei lavori saranno l’interramento di un cavo dell’alta tensione, l’installazione di panchine e dei pali d’illuminazione pubblica, cementazione e apposizione manto erboso con sistema d’irrigazione centrale e laterale. «Proprio su tutta la recinzione già creata – ha aggiunto L’Andolina – abbiamo intenzione di piantare ulteriore edera o siepe così da concludere un lavoro razionale e di serio recupero per il quale si erano alzate critiche circa la presenza di un pozzo. Su questo – ha poi concluso il sindaco – tengo a sottolineare che sull’area insiste sì il manufatto di un pozzo ma questo non è più attivo».

