Sorgerà nell'ex scuola elementare di Zammarò, dove era già partita la mensa sociale. Un servizio che ora il Comune ha voluto istituzionalizzare

A San Gregorio d’Ippona nasce la cucina solidale. Obiettivo, preparare e distribuire pasti alle persone in difficoltà. Già nello scorso dicembre l’amministrazione comunale insieme alla cooperativa sociale “Calabria futura” avevano dato vita alla mensa sociale, rivolta ai migranti presenti nel territorio e non solo. Ora la giunta, guidata dal sindaco Pasquale Farfaglia, ha voluto istituzionalizzare il servizio stanziando anche 1200 euro allo scopo. La cucina solidale avrà luogo nei locali della ex scuola elementare della frazione Zammarò. Una struttura di proprietà comunale – si legge nella delibera di giunta – «con una sua intrinseca polifunzionalità, attualmente utilizzata per molteplici finalità e che necessiterebbe di un’ulteriore recupero funzionale, con progetti e interventi strutturali di recupero e riadattamento in modo da svilupparne l’utilizzo». Proprio in occasione dell’inaugurazione della mensa sociale, la cooperativa Calabria Futura aveva già provveduto ad adeguare i locali ed arredare parzialmente i locali da adibire a cucina. Ora, la giunta ha dato direttive al responsabile dell’Area dei Servizi alla Persona di procedere ad adottare tutti gli atti di gestione necessari per l’arredamento completo della istituenda cucina solidale. Dopodiché si sarà pronti a partire: il servizio verrà affidato ad associazioni di volontariato disponibili per la preparazione e distribuzione dei pasti.

