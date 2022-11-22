L’amministrazione Farfaglia: «Per il terzo anno consecutivo il Comune recupera fondi per il sostegno alle famiglie che stanno affrontando un grave periodo di crisi economica»

Al via la presentazione delle domande relative al contributo per i buoni spesa. La scadenza è prevista il 5 dicembre. Per il terzo anno consecutivo l’amministrazione comunale recupera fondi per il sostegno alle famiglie che stanno affrontando un grave periodo di crisi economica. Possono usufruire tutte le famiglie che hanno un reddito Isee inferiore a 9360,00 euro. La domanda può essere presentata on line». È quanto fa sapere il sindaco di San Gregorio d’Ippona Pasquale Farfaglia. I i nuclei residenti nel territorio comunale, in grave difficoltà derivante anche dagli effetti dell’emergenza epidemiologica per Covid, potranno beneficiare di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. I buoni saranno spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune attraverso voucher consegnati ai beneficiari.

