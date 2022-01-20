Tutti gli articoli di Società
«La Cisl-Scuola Calabria esprime il proprio apprezzamento per la nomina a presidente del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia del dirigente scolastico Antonello Scalamandrè. La scelta operata dal ministro di individuare un preside di un istituto secondario di secondo grado, che comprende un corso di Liceo musicale, testimonia l’ottima scelta operata in funzione dell’esperienza maturata in un contesto con attinenza al ruolo assegnatogli». Lo afferma Raffaele Vitale, segretario regionale della Cisl-Scuola. «In questi ultimi anni – aggiunge – la crescita del Liceo musicale di Vibo Valentia rappresenta il riconoscimento di un impegno di tutto il personale docente e Ata di questa scuola guidata con lungimiranza dall’ingegnere Scalamandrè. La Cisl-Scuola Calabria è pronta ad un confronto leale, positivo e costruttivo, come da sempre è costume e consuetudine per la nostra organizzazione, al fine di venire incontro alle esigenze dei lavoratori e al miglioramento dell’offerta formativa del Conservatorio».