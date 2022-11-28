Da un primo esame degli archeologi sembra si tratti dei vecchi muretti risalenti ai primi del ‘900 che delimitavano l’area nella quale nel 1935 sono terminati i lavori del palazzo municipale. Resta da capire per quanto tempo tale scoperta rallenterà le opere di riqualificazione

Proseguono i lavori in piazza Municipio a Vibo in vista della riqualificazione e scavando viene fuori ciò che era facilmente immaginabile: alcune strutture murarie a meno di trenta centimetri dall’asfalto. Probabile si tratti dei muretti – risalenti ai primi del ‘900 – che si vedono nelle foto dell’epoca. Da un primo esame pare infatti si tratti dei resti della struttura muraria che dagli anni ’30 delimitava l’area su cui sorge il palazzo municipale, finito di costruire nel 1935. Il ritrovamento comporta in ogni caso un rallentamento dei lavori di riqualificazione dell’intera piazza poiché tutte le varie fasi dei ritrovamenti nel sottosuolo vanno documentate dagli archeologi incaricati di seguire i lavori. Probabile che gli scavi in ulteriori punti della piazza possano portare ad altri rinvenimenti. Chi – e la nostra testata l’ha fatto – ha infatti potuto visionare le foto dell’epoca (anni ’30) relative ai lavori di costruzione del palazzo municipale sa infatti benissimo che a pochi metri di profondità sono venuti fuori all’epoca reperti archeologici e cinte murarie ben più risalenti nel tempo. Quanto tutto ciò rallenterà i lavori di riqualificazione è impossibile allo stato prevederlo. Per certo tale prima scoperta andrà ora portata totalmente alla luce e opportunamente analizzata dagli archeologi che dovranno datare con certezza l’epoca dei muri ritrovati.