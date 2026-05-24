Grande partecipazione degli studenti all’incontro promosso dal Comune e dal gruppo Maranathà. Al centro del confronto prevenzione, legalità e recupero dalle tossicodipendenze

Si è svolto ieri, presso la scuola secondaria di primo grado “Buccarelli” di Vibo Valentia, un incontro nell’ambito del progetto “Scelte di Legalità”, iniziativa dedicata alla prevenzione delle dipendenze e alla promozione della cultura della legalità tra i giovani.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Vibo Valentia attraverso l’assessorato all’Istruzione guidato da Stefano Soriano, nasce su impulso del sindaco Enzo Romeo.

All’incontro hanno preso parte la dirigente scolastica Mimma Cacciatore, Antonella Rotella del gruppo Maranathà e Dario, ospite della struttura terapeutica, che ha portato agli studenti una toccante testimonianza personale di rinascita e recupero dalla tossicodipendenza.

Sulla stessa linea anche l’assessore all’Istruzione Stefano Soriano: «Parlare ai giovani con sincerità e attraverso esperienze vere è fondamentale. Questo progetto vuole essere uno strumento di sensibilizzazione e crescita culturale, affinché i ragazzi possano comprendere i rischi delle dipendenze e scegliere percorsi di vita sani e consapevoli».

Il progetto “Scelte di Legalità” proseguirà nei prossimi mesi coinvolgendo altri istituti scolastici del territorio.