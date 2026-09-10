Niente rinvii per il caldo. Ad Acquaro la scuola ripartirà il 15 settembre. È la decisione del sindaco Giuseppe Barilaro, mentre in questi giorni si discute sull’opportunità di posticipare l’avvio delle lezioni a causa delle alte temperature.

«Oggi – spiega il primo cittadino – ho percorso le vie del mio paese, ho visto i ragazzi di Acquaro correre, gioire, profondere ogni sforzo senza curarsi del sudore e del caldo. Erano contenti, spensierati, impegnati nelle loro attività».

Un’immagine che, secondo Barilaro, rappresenta anche lo spirito con cui affrontare la ripresa delle attività scolastiche: «Il loro è il tempo migliore, è il tempo dove sforzi, affanni e gran caldo cedono subito il passo ai sorrisi e alla convivialità».

Rispetto alle richieste di rinvio sollevate a causa del caldo, il sindaco conferma dunque la scelta di mantenere il calendario previsto. A pochi giorni dalla prima campanella, Barilaro sottolinea: «Se il caldo si farà sentire, noi gli diremo che non c’è calura capace di spegnere la luce della loro giovinezza né di fermare il domani che comincia tra i banchi di scuola».