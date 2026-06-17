Consegnati gli attestati ai 74 studenti che, grazie ai progetti realizzati dal Network LaC in collaborazione con la scuola Vespucci di Vibo Marina, hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il mondo del giornalismo. L’editore Domenico Maduli: «Investire nei giovani significa investire nel futuro»

Si è svolto martedì 16 giugno, nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Vespucci di Vibo Marina, l'evento conclusivo dei progetti TG Young e Il Salotto delle Interviste, percorsi formativi ideati e promossi dal Network LaC in collaborazione con l'istituto scolastico, per avvicinare gli studenti al mondo dell'informazione, della comunicazione e del giornalismo.



Una mattinata intensa e ricca di emozioni che ha visto protagonisti i 74 studenti dei plessi di Vibo Marina, Briatico e Murmura, impegnati nel corso dell'anno scolastico in un percorso formativo che li ha portati a sperimentare il lavoro giornalistico attraverso la realizzazione di servizi televisivi, interviste e approfondimenti.



All'incontro hanno preso parte anche la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Vespucci, Tiziana Furlano, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, il direttore responsabile di LaC News24 Franco Laratta e l'editore del Network LaC Domenico Maduli.

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Tra i momenti più significativi della manifestazione, la proiezione del video che ha ripercorso le diverse edizioni del TG Young realizzate durante l'anno scolastico. Un racconto che ha consentito ai presenti di rivivere le esperienze, le emozioni e il percorso di crescita affrontato dagli studenti, evidenziando il valore di un progetto che ha saputo coniugare apprendimento, partecipazione e creatività.

Conclusi i progetti promossi dal Network LaC e dall'Istituto Vespucci. Consegnati gli attestati ai 74 ragazzi protagonisti di servizi, interviste e approfondimenti

Numerose le testimonianze che hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra il mondo della scuola e quello dell'informazione. Un lavoro condiviso che ha consentito agli studenti di acquisire competenze comunicative, spirito critico, capacità di lavorare in gruppo e una maggiore consapevolezza del ruolo dell'informazione.

La consegna degli attestati

Nel corso dell'evento sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai ragazzi che hanno preso parte ai progetti, a riconoscimento dell'impegno, della passione e della serietà dimostrati durante l'intero percorso.

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Nel suo intervento, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo ha espresso grande apprezzamento per l'iniziativa, evidenziando la volontà di lavorare affinché il progetto possa crescere ulteriormente e coinvolgere un numero sempre maggiore di studenti. «Si tratta di un'esperienza di grande valore formativo che merita di essere sostenuta e sviluppata. L'auspicio è che in futuro possa coinvolgere tutte le scuole primarie e secondarie della città, offrendo a tanti altri ragazzi un'opportunità così significativa. Il Network LaC rappresenta oggi un motivo di orgoglio per la Calabria e una realtà affermata e apprezzata anche a livello nazionale».



Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica Tiziana Furlano, che ha sottolineato la rilevanza didattica del percorso. «È stata un'esperienza pienamente positiva per gli studenti, per i docenti e per la scuola. Attraverso il Tg Young e Il Salotto delle Interviste abbiamo potuto approfondire i meccanismi dell'editoria e dell'informazione, riflettendo sull'importanza dell'etica giornalistica, della correttezza delle notizie e della verifica delle fonti. Un percorso che contribuisce alla crescita culturale e personale degli studenti e che arricchisce l'intera comunità scolastica».



A ribadire il valore dell'iniziativa è stato anche l'editore del Network LaC, Domenico Maduli. «Abbiamo creduto fin da subito nel “TG Young” e ne “Il Salotto delle Interviste” perché siamo convinti che orientare le nuove generazioni verso il futuro significhi offrire loro opportunità concrete per scoprire talenti, sviluppare competenze e costruire la propria identità. Molto spesso i ragazzi non sanno ancora quale sarà il loro percorso o cosa vorranno fare da grandi. Per questo è fondamentale creare occasioni che li aiutino a mettersi in gioco, a sperimentare e a conoscere meglio sé stessi. Investire nei giovani significa investire nel futuro, e il futuro si costruisce dando ai ragazzi la possibilità di credere nelle proprie capacità e nel proprio talento».



L'evento ha rappresentato non solo la conclusione di un anno di attività, ma anche la conferma del valore di un progetto che continua a crescere e a coinvolgere sempre più giovani, offrendo loro strumenti concreti per sviluppare competenze che potranno accompagnarli nel loro percorso personale e professionale.

Tutti i protagonisti

Studenti

Giada Amato

Sofia Arena

Rita Audino

Giulia Barillari

Leone Cacciatore

Nazzareno Carioti

Francesca Cordiano

Sofia Costanzo

Luis Cutrupi

Emily D’Ascoli

Antonio De Gaetano

Emma De Sossi

Domenico Denami

Andrea Falduto

Desiree Fazio

Barbara Fialà

Marianna Fiarè

Greta Francolino

Luca Franzè

Sophia Franzeè

Cristian Nicola Franzone

Eleonora Gambardella

Nicolas Tommaso Gdowski

Vincenzo Grillo

Zoe Gurzillo

Giorgia Lo Bianco

Sophie Lo Bianco

Jessica Lo Iacono

Martina Lo Riggio

Francesca Lo Schiavo

Ilenia Loperfido

Francesca Luccisano

Antonio Maduli

Malak Massoudi

Salvatore Mazzei

Alberto Mazzeo

Dora Paola Mazzitello

Sofia Mercadante

Emma Mignolo

Chiara Minuto

Raffaella Monteleone

Lucia Morabito

Beatrice Moscato

Martina Musumeci

Marta Navarra

Chiara Paglianiti

Gabriele Piccione

Aurora Prestia

Raffaele Sciarrone

Chiara Staropoli

Giorgia Staropoli (III media)

Giorgia Staropoli (I media)

Lucia Stillittano

Chiara Vita

Domenico Barillà

Pietro D’Ascoli

Mitko Tachev

Giuseppe Ventrice

Domenico Rizzo

Giuseppe Spinelli

Asia Lo Bianco

Samuele Pace

Yvonne Valentina Curtosi

Sofia Shpak

Giulia Priani

Giada Neri

Rebecca Mobrici

Laura Scopelliti

Francesca Depietra

Martina Ruggiero

Mattia Novelli

Alessandro Antonio Francica

Giuseppe Raffaele

Sofia Lo Bianco

Docenti

Nunzia Volpe (plesso Vespucci)

Mariagrazia Arena (plesso Briatico)

Giusy Staropoli (plesso Murmura)

Squadra Network LaC