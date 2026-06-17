Consegnati gli attestati ai 74 studenti che, grazie ai progetti realizzati dal Network LaC in collaborazione con la scuola Vespucci di Vibo Marina, hanno avuto l’opportunità di conoscere da vicino il mondo del giornalismo. L’editore Domenico Maduli: «Investire nei giovani significa investire nel futuro»
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Si è svolto martedì 16 giugno, nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Vespucci di Vibo Marina, l'evento conclusivo dei progetti TG Young e Il Salotto delle Interviste, percorsi formativi ideati e promossi dal Network LaC in collaborazione con l'istituto scolastico, per avvicinare gli studenti al mondo dell'informazione, della comunicazione e del giornalismo.
Una mattinata intensa e ricca di emozioni che ha visto protagonisti i 74 studenti dei plessi di Vibo Marina, Briatico e Murmura, impegnati nel corso dell'anno scolastico in un percorso formativo che li ha portati a sperimentare il lavoro giornalistico attraverso la realizzazione di servizi televisivi, interviste e approfondimenti.
All'incontro hanno preso parte anche la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Vespucci, Tiziana Furlano, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, il direttore responsabile di LaC News24 Franco Laratta e l'editore del Network LaC Domenico Maduli.
Tra i momenti più significativi della manifestazione, la proiezione del video che ha ripercorso le diverse edizioni del TG Young realizzate durante l'anno scolastico. Un racconto che ha consentito ai presenti di rivivere le esperienze, le emozioni e il percorso di crescita affrontato dagli studenti, evidenziando il valore di un progetto che ha saputo coniugare apprendimento, partecipazione e creatività.
Numerose le testimonianze che hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra il mondo della scuola e quello dell'informazione. Un lavoro condiviso che ha consentito agli studenti di acquisire competenze comunicative, spirito critico, capacità di lavorare in gruppo e una maggiore consapevolezza del ruolo dell'informazione.
La consegna degli attestati
Nel corso dell'evento sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai ragazzi che hanno preso parte ai progetti, a riconoscimento dell'impegno, della passione e della serietà dimostrati durante l'intero percorso.
Nel suo intervento, il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo ha espresso grande apprezzamento per l'iniziativa, evidenziando la volontà di lavorare affinché il progetto possa crescere ulteriormente e coinvolgere un numero sempre maggiore di studenti. «Si tratta di un'esperienza di grande valore formativo che merita di essere sostenuta e sviluppata. L'auspicio è che in futuro possa coinvolgere tutte le scuole primarie e secondarie della città, offrendo a tanti altri ragazzi un'opportunità così significativa. Il Network LaC rappresenta oggi un motivo di orgoglio per la Calabria e una realtà affermata e apprezzata anche a livello nazionale».
Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente scolastica Tiziana Furlano, che ha sottolineato la rilevanza didattica del percorso. «È stata un'esperienza pienamente positiva per gli studenti, per i docenti e per la scuola. Attraverso il Tg Young e Il Salotto delle Interviste abbiamo potuto approfondire i meccanismi dell'editoria e dell'informazione, riflettendo sull'importanza dell'etica giornalistica, della correttezza delle notizie e della verifica delle fonti. Un percorso che contribuisce alla crescita culturale e personale degli studenti e che arricchisce l'intera comunità scolastica».
A ribadire il valore dell'iniziativa è stato anche l'editore del Network LaC, Domenico Maduli. «Abbiamo creduto fin da subito nel “TG Young” e ne “Il Salotto delle Interviste” perché siamo convinti che orientare le nuove generazioni verso il futuro significhi offrire loro opportunità concrete per scoprire talenti, sviluppare competenze e costruire la propria identità. Molto spesso i ragazzi non sanno ancora quale sarà il loro percorso o cosa vorranno fare da grandi. Per questo è fondamentale creare occasioni che li aiutino a mettersi in gioco, a sperimentare e a conoscere meglio sé stessi. Investire nei giovani significa investire nel futuro, e il futuro si costruisce dando ai ragazzi la possibilità di credere nelle proprie capacità e nel proprio talento».
L'evento ha rappresentato non solo la conclusione di un anno di attività, ma anche la conferma del valore di un progetto che continua a crescere e a coinvolgere sempre più giovani, offrendo loro strumenti concreti per sviluppare competenze che potranno accompagnarli nel loro percorso personale e professionale.
Tutti i protagonisti
Studenti
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Giada Amato
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Sofia Arena
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Rita Audino
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Giulia Barillari
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Leone Cacciatore
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Nazzareno Carioti
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Francesca Cordiano
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Sofia Costanzo
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Luis Cutrupi
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Emily D’Ascoli
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Antonio De Gaetano
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Emma De Sossi
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Domenico Denami
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Andrea Falduto
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Desiree Fazio
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Barbara Fialà
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Marianna Fiarè
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Greta Francolino
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Luca Franzè
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Sophia Franzeè
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Cristian Nicola Franzone
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Eleonora Gambardella
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Nicolas Tommaso Gdowski
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Vincenzo Grillo
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Zoe Gurzillo
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Giorgia Lo Bianco
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Sophie Lo Bianco
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Jessica Lo Iacono
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Martina Lo Riggio
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Francesca Lo Schiavo
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Ilenia Loperfido
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Francesca Luccisano
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Antonio Maduli
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Malak Massoudi
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Salvatore Mazzei
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Alberto Mazzeo
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Dora Paola Mazzitello
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Sofia Mercadante
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Emma Mignolo
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Chiara Minuto
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Raffaella Monteleone
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Lucia Morabito
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Beatrice Moscato
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Martina Musumeci
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Marta Navarra
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Chiara Paglianiti
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Gabriele Piccione
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Aurora Prestia
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Raffaele Sciarrone
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Chiara Staropoli
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Giorgia Staropoli (III media)
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Giorgia Staropoli (I media)
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Lucia Stillittano
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Chiara Vita
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Domenico Barillà
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Pietro D’Ascoli
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Mitko Tachev
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Giuseppe Ventrice
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Domenico Rizzo
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Giuseppe Spinelli
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Asia Lo Bianco
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Samuele Pace
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Yvonne Valentina Curtosi
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Sofia Shpak
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Giulia Priani
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Giada Neri
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Rebecca Mobrici
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Laura Scopelliti
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Francesca Depietra
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Martina Ruggiero
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Mattia Novelli
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Alessandro Antonio Francica
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Giuseppe Raffaele
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Sofia Lo Bianco
Docenti
- Nunzia Volpe (plesso Vespucci)
- Mariagrazia Arena (plesso Briatico)
- Giusy Staropoli (plesso Murmura)
Squadra Network LaC
- Stella Santoro
- Antonio Paglianiti
- Gianluca Gigliotti
- Filippo Rascaglia
- Franco Gariano
- Stefania Reale
- Samuele Vallone
- Irene Dicembre
- Francesco Graziano