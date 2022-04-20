Le perplessità di Pino Tropeano (Azione) dinanzi alla decisione di spostare 600 alunni in un edificio privato sulla Statale 18 per poter eseguire dei lavori di ristrutturazione

«Il recente problema del trasferimento di sede della scuola Murmura rappresenta un esempio lapalissiano di incapacità amministrativa». E’ quanto dichiara Pino Tropeano, responsabile organizzativo Azione. «Occorre rammentare come a giorni, una delle scuole più importanti della città, lascerà l’attuale sede nel quartiere S. Aloe per essere trasferita a palazzo Gemini sulla Statale 18 nei pressi del centro commerciale Vibo Center (a ben 7 km di distanza). Spostamento necessario per effettuare sull’attuale stabile lavori di ristrutturazione ed adeguamento antisismico che avranno una durata di due anni (si spera). A nulla – ricorda Tropeano – è valso il tentativo strenue dei docenti dell’istituto in primis, e successivamente dei sindacati e della minoranza del Consiglio comunale, per scongiurare che la scuola lasciasse il centro di Vibo Valentia. [Continua in basso]

I problemi sul tavolo sono i seguenti: